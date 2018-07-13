Хорватские пожарные смотрели матч с Россией, но получили вызов и уехали перед решающим пенальти

Пожарные из Хорватии продемонстрировали прекрасную выдержку во время матча 1/4 финала чемпионата мира между командой Златко Далича и сборной России.

Работники пожарной охраны наблюдали за серией пенальти, но за несколько секунд до удара Ивана Ракитича в часть пришел новый вызов. Суровые мужчины из Загреба тут же оделись и уехали еще до того, как Ракитич вывел «шахматных» в полуфинал.

Серия пенальти между сборными России и Хорватии завершилась со счетом 4:3 в пользу хорватов.

В финале чемпионата мира Хорватия сыграет со сборной Франции. Матч пройдет 15 июля в «Лужниках».

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