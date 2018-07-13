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Mash: у японского болельщика украли 100 рублей. Он обратился в полицию и провел 4 часа в отделе МВД
Принципиальный малый.
У японского болельщика украли 100 рублей в московском хостеле. Он не смирился с пропажей и обратился в полицию.
По данным телеграм-канала Mash, полицейские объяснили 36-летнему Такори Татеси, что с заявлением нужно ехать в отдел и это займет много времени. Японца это не смутило: потратив около четырех часов в отделе МВД, он добился того, что полиция уже занимается поимкой преступника.
- Сосед по комнате просто занял 100 рублей у Татеси и пропал.
- Сборная Японии вылетела с чемпионата мира на стадии 1/8 финала, проиграв Бельгии (2:3).
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