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Mash: у японского болельщика украли 100 рублей. Он обратился в полицию и провел 4 часа в отделе МВД

Mash: у японского болельщика украли 100 рублей. Он обратился в полицию и провел 4 часа в отделе МВД
Eurosport

25 мин. назад

Принципиальный малый.

У японского болельщика украли 100 рублей в московском хостеле. Он не смирился с пропажей и обратился в полицию.

По данным телеграм-канала Mash, полицейские объяснили 36-летнему Такори Татеси, что с заявлением нужно ехать в отдел и это займет много времени. Японца это не смутило: потратив около четырех часов в отделе МВД, он добился того, что полиция уже занимается поимкой преступника.

  • Сосед по комнате просто занял 100 рублей у Татеси и пропал.
  • Сборная Японии вылетела с чемпионата мира на стадии 1/8 финала, проиграв Бельгии (2:3).

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