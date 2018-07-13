У России есть шанс стать футбольной страной. Нужно брать пример с США, чтобы все не профукать

Эффект чемпионата мира кажется чем-то романтическим, будто из второсортной спортивной драмы: мальчик из нищей семьи увидел Марадону и поклялся стать футболистом. Но этот эффект действительно есть. Он заставляет улыбаться незнакомцам, не боясь показаться идиотом. Под ним ты в пять утра скачешь в обнимку с аргентинцем, которого больше никогда не увидишь. Эффект чемпионата мира порождает слезы, инфаркты и детей-метисов. Все это творилось в Америке 24 года назад, а теперь там играют Ибрагимович, Руни, Вилья, а когда-нибудь доедет и Роналду.

К девяностым годам американцы трижды запускали футбол в Штатах. В 20-е и 70-е годы футбол никого не заинтересовал. А третья попытка запуска растянулась на 1993-1996 годы: ФИФА отдала чемпионат мира Штатам с условием, что у них появится вменяемая топ-лига. Так родилась MLS.

В 1994-м США вышли в 1/8 финала и проиграли в ней бразильцам. Но ажиотаж был огромным – местные радовались не меньше, чем сегодня в России. Майклу Брэдли было шесть лет, он жил в Нью-Джерси и ходил смотреть на тренировки Италии и Норвегии. Крис Вондоловски – ветеран «Сан Хосе» и сборной США – бегал к дырке в заборе, чтобы шпионить за тренировками Бразилии. Грэму Зуси было семь лет, когда он пошел на церемонию открытия чемпионата мира и бегал за воздушным шариком в форме мяча по фан-зоне. В тот же день пятилетний Омар Гонсалес сказал родителям, что станет футболистом. Сейчас все они – очень уважаемые американцами игроки.

Омар Гонсалес против «Ювентуса», 2013AFP

Боссы MLS воспользовались хайпом и обязали каждый клуб, желающий вступить в лигу, завести собственную академию. Заряд детских эмоций выплескивался не в банальное «А я буду Ромарио» во дворе: капиталисты подогнали предложение под спрос и заполнили детские футбольные школы. ЧМ-1994 организовали настолько продуманно, что страна осталась в плюсе на 50 миллионов долларов, которые инвестировали в любительский футбол – строили общественные площадки для соккера.

Все это спасло MLS в 2002-м: из-за корявого менеджмента лига залезла в долги на 250 миллионов баксов, но полностью обновленная сборная впервые за 70 лет вылезла в ¼ финала на ЧМ-2002, и искра снова зажглась.

Посещаемость пошла вверх на новой волне патриотизма, а в 2007-м MLS простимулировала зрителей приглашением Бекхэма. Тогда средняя заполняемость уже была на уровне 20 тысяч за матч. Забитые стадионы вывели соккер на телеэкраны – если это хотят смотреть живьем, то захотят и по телеку. Телеправа вытащили лигу из бедности: в 2011 году телевизионный гигант NBC согласился платить за показ MLS 30 миллионов долларов в год, а канал Time Warner договорился с «Гэлакси» о приватном показе их матчей за 55 миллионов.

Дэвид Бекхэм в «Гэлакси», 2007EFE

По телевизору футбол смотрели еще охотнее – уже в 2014-м матч США и Португалии посмотрели рекордные 22,4 миллиона американцев (в 2 раза больше, чем 1/8 против Бразилии в 1994-м). Сейчас MLS позволяет себе отвергать предложения в 4 миллиарда долларов за телеправа, потому что им ставят условие о введении системы вылета. А adidas отвоевывает у Nike право на техническое спонсирование лиги в 700 миллионов долларов за пять лет.

Все это растет из 1994-го. Юные зрители того турнира выросли и стали самостоятельными потребителями, которых не нужно убеждать в том, что соккер – это круто. Они все видели своими глазами, а теперь рассказывают детям сами. В итоге, по данным New York Times, 14% молодежи от 12 до 24 называют соккер любимым спортом – впереди только американский футбол.

И MLS делает все, чтобы удовлетворить спрос зрителей. Например, почти каждый европейский топ-клуб проводит летнее турне по Штатам: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Барса», «Реал», «Ювентус» давно гоняют за океан, чтобы заработать (у различных клубов гонорары за серию матчей по неофициальным данным начинаются с 5-6 миллионов евро) и поднять в США интерес к футболу. Обставлены выставочные поединки на уровне лучших шоу Майкла Джексона, а товарняк «МЮ» и «Реала» собрал в 2013 году 110 тысяч человек в Мичигане.

К 2013 году 14 команд из 20 играли на новых стадионах – еще одно требование к кандидатам в MLS. Клубы освободились от арендной платы за стадионы клубов NFL. Потекли доходы от продажи еды и напитков, названий стадионов, парковочных мест и от концертов звезд.

Доходы в Match Day – дня игр – ключевой источник доходов в MLS. Например, в 2013-м примерно половина доходов лучшего клуба лиги «Гэлакси» делалось на самих матчах (22,8 миллионов долларов из 45,7 мультов годового дохода). У «Барселоны» доходы от Match Day составляют лишь 24%.

В конце концов футбол в США стал настолько популярен, что среди иностранцев больше всего билетов на матчи чемпионата мира в России купили американцы – более 80 тысяч билетов. На первом месте в мире – Россия (800 тысяч билетов). Обе страны не считаются футбольными, но сходство хайпа, поднятого Кубком мира, очевидны. Американцы воспользовались своим шансом – дело за Россией.

«Я читал, что во дворах дети, играя в футбол, уже называют себя именами игроков нашей сборной. Что и мы когда-то делали в нашем советском детстве. Я называл себя Яшиным. А нынешние детишки – Акинфеевым и его партнерами. Пара новых талантов в разных городах теперь может пойти не в теннис, баскетбол или плавание, а в футбол», – говорил Станислав Черчесов в интервью «Спорт-Экспрессу» после чемпионата мира.

Станислав Черчесов заводит «Лужники»Getty Images

В России есть многое, чего не было в 1994-м у Штатов: стадионы, клубы с историей, фанатскими движениями и академиями. Главное, на что стоит напирать – действительно грамотный менеджмент и уход от господдержки. Чемпионат России требует организационной революции и освобождения от ороговевшей кожи. Конечно, MLS – закрытая структура, поэтому ей легче управлять. Но работа с болельщиками, детьми, организация матчей, реклама, показ футбола и работа со спонсорами – всему этому нужно учиться у американцев. После сумасшедшей игры сборной России, речей Дзюбы и голов Черышева упустить такой шанс на прорыв просто стыдно.

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