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Гризманн – о критике со стороны Куртуа: «Он думает, что его «Челси» играет в футбол как «Барселона»?
Справедливый ответ.
Форвард сборной Франции Антуан Гризманн ответил на критику голкипера сборной Бельгии Тибо Куртуа, который обвинил «трехцветных» в демонстрации антифутбола во время полуфинальной игры ЧМ.
«Куртуа думает, что его «Челси» играет в футбол как «Барселона»? Мне все равно, как мы это сделаем. Я хочу, чтобы на футболке французской сборной появилась вторая звезда», – отметил Гризманн.
- Сборная Франции выиграла у сборной Бельгии со счетом 1:0. Единственный гол забил Самуэль Умтити.
- В финальном матче французы сыграют против сборной Хорватии.
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