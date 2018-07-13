Getty Images

Гризманн – о критике со стороны Куртуа: «Он думает, что его «Челси» играет в футбол как «Барселона»?

Гризманн – о критике со стороны Куртуа: «Он думает, что его «Челси» играет в футбол как «Барселона»?
Eurosport

57 мин. назад

Справедливый ответ.

Форвард сборной Франции Антуан Гризманн ответил на критику голкипера сборной Бельгии Тибо Куртуа, который обвинил «трехцветных» в демонстрации антифутбола во время полуфинальной игры ЧМ.

«Куртуа думает, что его «Челси» играет в футбол как «Барселона»? Мне все равно, как мы это сделаем. Я хочу, чтобы на футболке французской сборной появилась вторая звезда», – отметил Гризманн.

  • Сборная Франции выиграла у сборной Бельгии со счетом 1:0. Единственный гол забил Самуэль Умтити.
  • В финальном матче французы сыграют против сборной Хорватии.

Будь в контакте со спортом

По теме

Чемпионат мира

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - «Тренером будет мама Энди Маррея». Фанаты собрали футбольный сквад из теннисистов

02:03
Популярные видео
«Они стояли на награждении, и у обоих были судороги». Теннисисты вспоминают лучшие матчи в истории
 603 просмотров3 ч
Серена не подала на матч, но Гёргес пару раз жахнула в сетку и отменила немецкий финал
3 030 просмотров19 ч
А еще вам может понравиться