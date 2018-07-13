Гризманн – о критике со стороны Куртуа: «Он думает, что его «Челси» играет в футбол как «Барселона»?

Форвард сборной Франции Антуан Гризманн ответил на критику голкипера сборной Бельгии Тибо Куртуа, который обвинил «трехцветных» в демонстрации антифутбола во время полуфинальной игры ЧМ.

«Куртуа думает, что его «Челси» играет в футбол как «Барселона»? Мне все равно, как мы это сделаем. Я хочу, чтобы на футболке французской сборной появилась вторая звезда», – отметил Гризманн.

Сборная Франции выиграла у сборной Бельгии со счетом 1:0. Единственный гол забил Самуэль Умтити.

В финальном матче французы сыграют против сборной Хорватии.

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