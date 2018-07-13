Privet-Rostov: «Ростов» не будет играть на «Ростов Арене» из-за высокой арендной платы

Источник в компании «Спорт-Ин», которая владеет «Ростов Ареной», сообщил, что ФК «Ростов» откажется от аренды стадиона и продолжит выступать на арене «Олимп-2».

Причиной отказа ростовчан от новенького стадиона стала неподъемная арендная плата – 12 млн рублей за один матч. В то же время одна игра на «Олимп-2» обойдется «Ростову» в 400 тысяч рублей, то есть в 30 раз дешевле.

«Это очень дорого для клуба. В клубе также недовольны тем, что на Арене будут проходить концерты. Это убьет поле», – приводит слова источника сайт privet-rostov.ru.

В пресс-службе «Ростова» отказались комментировать эту информацию: «Футбольный клуб «Ростов» не комментирует данную ситуацию, так как у нас недостаточно данных. За комментариями мы рекомендуем обращаться в региональное министерство спорта или в компанию «Спорт-Ин».

Стадион «Ростов Арена» был построен в Ростове-на-Дону специально к ЧМ-2018.

На стадионе прошли 5 матчей турнира: Бразилия – Швейцария, Уругвай – Саудовская Аравия, Южная Корея – Мексика, Исландия – Хорватия и Бельгия – Япония.

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