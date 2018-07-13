Лука Модрич: «Обменял бы все победы в Лиге чемпионов на золото чемпионата мира»

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич считает, что у «шахматных» есть все для победы в финале ЧМ-2018.

«Я бы обменял все четыре победы в Лиге чемпионов на золото чемпионата мира. Вне зависимости от того, что произойдет в финале, это величайший успех хорватского спорта, но мы все жаждем стать чемпионами.

Мы полны уверенности, у нас есть характер. У нас есть все, что нужно команде, чтобы стать чемпионами мира.

«Золотой мяч» ЧМ-2018? Меня все спрашивают об этом, но этот вопрос меня не волнует. Мы должны сделать это. Если мы не сделаем этот последний шаг... мы должны его сделать.

Я помню голы Лилиана Тюрама в полуфинале ЧМ-1998, помню, как мне было обидно. Давайте просто скажем, что исправим это. Других слов использовать не буду», – цитирует Модрича Goal.com.

Во время бронзового для Хорватии ЧМ-1998 Модричу было 13 лет.

Хорватия и Франция разыграют золото ЧМ-2018 15 июля в «Лужниках».

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