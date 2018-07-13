Уилл Смит, Ники Джем и Эра Истрефи выступят на церемонии закрытия ЧМ-2018

Американский актер и хип-хоп исполнитель Уилл Смит выступит на церемонии закрытия ЧМ-2018, которая состоится перед финалом. Компанию Смиту составят соотечественник Ники Джем и Эра Истрефи из Косово.

«Это самое большое спортивное мероприятие в мире. Когда меня спросили, готов ли я принять в нем участие, я немедленно согласился, вообще не раздумывая.

Чемпионат мира по футболу – это волшебная, глобальная энергия. Мне очень нравится быть частью того, что сейчас происходит в России», – сказал Смит официальному сайту ФИФА.

Смит, Джем и Истрефи – исполнители официального гимна ЧМ-2018 Live It Up. Выступление начнется за полчаса до начала финала.

Финал Франция – Хорватия стартует в 18:00 мск на стадионе «Лужники».

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