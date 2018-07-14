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Фанат принес флаг Албании на вечеринку хорватов по случаю выхода в финал, но акция провалилась

Фанат принес флаг Албании на вечеринку хорватов по случаю выхода в финал, но акция провалилась
Eurosport

1 час назад

Дружбе народов не быть.

Забавный конфуз произошел на улицах Хорватии во время празднования болельщиками выхода в финал ЧМ-2018.

Пара фанатов прикатили на празднование с флагами Хорватии и Албании. Но один из болельщиков такую дружбу народов не оценил.

  • Албания незримо присутствовала на ЧМ-2018. Швейцарские албанцы Джердан Шачири и Гранит Джака отмечали албанскими орлами голы в ворота Сербии.
  • В Албании праздновали поражения Сербии.
  • 15 июля Хорватия сыграет в финале ЧМ-2018 с Францией.

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