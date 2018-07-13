Антуан Гризманн: «На счастье трогаем усы Адиля Рами»

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн подтвердил слухи о наличии у команды необычной традиции.

«Да, такая традиция [трогать за усы Адиля Рами] уже существует. Я начал ей пользоваться перед четвертьфиналом. Как я к этому отношусь? Ну нам это помогает, так что жаловаться не на что», – сказал на пресс-конференции Гризманн.

На победных ЧМ-1998 и Евро-2000 у Франции была традиция: Лоран Блан целовал перед игрой в лысину Фабьена Бартеза. После ухода Блана сборная перестала побеждать.

Финал Франция – Хорватия пройдет в «Лужниках» 15 июля.

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