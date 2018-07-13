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Польские журналисты потребовали уволить комментатора за симпатию к России в матче с Хорватией

Польские журналисты потребовали уволить комментатора за симпатию к России в матче с Хорватией
Eurosport

1 час назад

Вот уже и поболеть нельзя.

Польский комментатор Дариуш Шпаковский отработал на 11 чемпионатах мира, но ЧМ-2018 может отрицательно сказаться на его карьере.

Журналист комментировал четвертьфинал Россия – Хорватия в эфире TVP. Его работа вызвала недовольство на родине. По мнению некоторых болельщиков, Шпаковский слишком сильно радовался голам сборной России. Кроме того, он в эфире процитировал отрывок из гимна РФ.

Фанаты принялись делать оскорбительные картинки в адрес Шпаковского:

Но куда более странной оказалась реакция коллег-журналистов Дариуша. Как сообщает Wiadomości, один из журналистов Gazety Polskiej написал:

«Шпаковский, проваливай в Россию».

Еще один журналист этого издания обратился к президенту TVP Яцеку Курски:

«Любой президент, если он адекватный менеджер, немедленно освободил бы пана Шпаковского от должности».

За Шпаковского вступился коллега Марек Кацпшак из Wirtualna Polska:

«Признаю свою вину. Я провалил тест на патриотизм. Я радовался каждому голу русских. А если этого мало, то я еще и ужасно огорчился, когда они вылетели с турнира.

Я понятия не имел, что настоящий журналист не может радоваться успехам сборной России».

Несмотря на гнев общественности, глава спортивной редакции TVP Марек Школьниковский сразу заявил, что Шпаковский одинаково поддерживал и Россию, и Хорватию, и отказался увольнять опытного комментатора.

  • Россия проиграла Хорватии по пенальти.
  • Польша участвовала на ЧМ-2018, но стала последней в группе Н.

(Фото: твиттер Дариуша Шпаковского)

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