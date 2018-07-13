Польские журналисты потребовали уволить комментатора за симпатию к России в матче с Хорватией
Вот уже и поболеть нельзя.
Польский комментатор Дариуш Шпаковский отработал на 11 чемпионатах мира, но ЧМ-2018 может отрицательно сказаться на его карьере.
Журналист комментировал четвертьфинал Россия – Хорватия в эфире TVP. Его работа вызвала недовольство на родине. По мнению некоторых болельщиков, Шпаковский слишком сильно радовался голам сборной России. Кроме того, он в эфире процитировал отрывок из гимна РФ.
Фанаты принялись делать оскорбительные картинки в адрес Шпаковского:
Но куда более странной оказалась реакция коллег-журналистов Дариуша. Как сообщает Wiadomości, один из журналистов Gazety Polskiej написал:
«Шпаковский, проваливай в Россию».
Еще один журналист этого издания обратился к президенту TVP Яцеку Курски:
«Любой президент, если он адекватный менеджер, немедленно освободил бы пана Шпаковского от должности».
За Шпаковского вступился коллега Марек Кацпшак из Wirtualna Polska:
«Признаю свою вину. Я провалил тест на патриотизм. Я радовался каждому голу русских. А если этого мало, то я еще и ужасно огорчился, когда они вылетели с турнира.
Я понятия не имел, что настоящий журналист не может радоваться успехам сборной России».
Несмотря на гнев общественности, глава спортивной редакции TVP Марек Школьниковский сразу заявил, что Шпаковский одинаково поддерживал и Россию, и Хорватию, и отказался увольнять опытного комментатора.
- Россия проиграла Хорватии по пенальти.
- Польша участвовала на ЧМ-2018, но стала последней в группе Н.
(Фото: твиттер Дариуша Шпаковского)