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Уилл Смит: «Неймар – суперактер, поверьте мне»
Арбитры и болельщики пока не очень верят.
Найден единственный в мире человек, которому понравился перформанс Неймара на ЧМ-2018. Им стал исполнитель гимна турнира, актер Уилл Смит, который выступит перед финалом.
«Я очень много времени провел в Бразилии, мне очень нравится бразильская сборная. У нас особые отношения с Неймаром. Мы были в одном городе и пытались раз десять встретиться, но не получалось.
Он мой любимый игрок, мое сердце принадлежит бразильцам. Я очень давно работаю актером. Неймар – суперактер, поверьте мне», – сказал Смит журналистам.
- Неймар забил 2 гола, отдал 2 голевые передачи и актерствовал больше 14 минут на полях ЧМ-2018.
- Бразилец уехал из России без медалей, а за золото сразятся Франция и Хорватия.
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