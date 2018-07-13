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Уилл Смит: «Неймар – суперактер, поверьте мне»

Уилл Смит: «Неймар – суперактер, поверьте мне»
Р-Спорт

28 мин. назад

Арбитры и болельщики пока не очень верят.

Найден единственный в мире человек, которому понравился перформанс Неймара на ЧМ-2018. Им стал исполнитель гимна турнира, актер Уилл Смит, который выступит перед финалом.

«Я очень много времени провел в Бразилии, мне очень нравится бразильская сборная. У нас особые отношения с Неймаром. Мы были в одном городе и пытались раз десять встретиться, но не получалось.

Он мой любимый игрок, мое сердце принадлежит бразильцам. Я очень давно работаю актером. Неймар – суперактер, поверьте мне», – сказал Смит журналистам.

  • Неймар забил 2 гола, отдал 2 голевые передачи и актерствовал больше 14 минут на полях ЧМ-2018.
  • Бразилец уехал из России без медалей, а за золото сразятся Франция и Хорватия.

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