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«Погба – Гвинея, Мбаппе – Камерун. С кем мы играем?» Экс-тренер Хорватии затроллил французов

«Погба – Гвинея, Мбаппе – Камерун. С кем мы играем?» Экс-тренер Хорватии затроллил французов
Eurosport

1 час назад

Минутка этнических шуток.

Бывший защитник и тренер сборной Хорватии Игор Штимац не уверен, что в финале ЧМ-2018 «шашечных» ждет сборная Франции.

«Кто-нибудь знает, с кем точно мы играем в финале? Кимпембе – Конго, Дембеле – Мавритания, Сидибе – Мали, УмтитиКамерун, Погба – Гвинея, Толиссо – Того, Матюиди – Ангола, Канте – Мали, Н'Зонзи – Конго, Мбаппе – Камерун, Менди – Сенегал, Манданда – Конго, Фекир – Алжир. Уважуха!»

  • Ранее в cхожем стиле «трехцветных» троллил Эммануэль Фримпонг.
  • Штимац – бронзовый призер ЧМ-1998 в составе хорватской сборной. В 2012-13 годах Игор тренировал «шашечных».
  • Финал Франция – Хорватия пройдет 15 июля в «Лужниках».

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