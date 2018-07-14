Гризманн: «Я стал топ-бомбардиром Евро-2016, но мы проиграли. В этот раз пытался забивать меньше»

Форвард сборной Франции Антуан Гризманн рассказал, как изменилась его игра за два года.

«На Евро-2016 я стал лучшим бомбардиром, но мы проиграли. Поэтому в этот раз я пытался забивать как можно меньше, чтобы посмотреть, выиграем ли мы.

Моя игра изменилась, я постарался нащупать ритм, который был нужен команде, создавать большие моменты, держать мяч и ускорять нашу игру, когда это было нужно.

Если я забью – замечательно. Но я футболист, который в первую очередь думает о команде», – сказал Гризманн на пресс-конференции.

Гризманн стал лучшим бомбардиром Евро-2016 с 6 голами, 4 из которых пришлись на плей-офф. На ЧМ-2018 Антуан забил 3 гола (2 – с пенальти)

Франция проиграла в финале Евро-2016 Португалии со счетом 0:1.

15 июля команда Дидье Дешама сразится за мировое золото с Хорватией.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме