«Мне больше не страшно за футбол в России». Кто лучший игрок ЧМ-2018: Дзюба или Модрич?

Артем Дзюба

Кирилл Воробьев

Артем Дзюба и Станислав ЧерчесовReuters

«Парни! Я горжусь вами! Я люблю вас! Сейчас просто насладитесь этим моментом!» – перед серией пенальти с хорватами Артем Дзюба произнес самую великую фразу в истории российского футбола.

Когда Марио Фернандес забил в дополнительное время, я впервые, будучи взрослым 21-летним раздолбаем, заплакал при просмотре футбола. Фраза Дзюбы чуть не превратила меня в брикет мороженого, оставленный под беспощадным июльским солнцем.

Он так это кричал! Он вкладывал в это всю душу, всю боль русского футбола. Мы страдали, наблюдая мучения сборной Фабио Капелло. Мы сомневались в том, что хоть кто-то в состоянии спасти русский футбол, когда даже Леонид Слуцкий и те, кто был ему верен до конца, резюмировали, что мы – говно. Марибор, все провалы русских клубов в еврокубках, лазерная указка: жизнь – боль.

А потом – ЧМ-2018. И Артем Дзюба, который в каждом матче как лев львиный, как последний джедай, как – да и не надежда уже, а слепая вера в чудо – выгрызает все мячи, расталкивает могучими плечами соперников, подыхая к 70-й минуте. Там выходит задизмораленный Смолов, но мы-то помним Дзюбу и хотим Дзюбу на поле еще и еще – да только он уже отдал себя без остатка.

И этот спич – черт, как я жалею, что у меня не было таких моментов. Я играл в футбол в школе, я играл в футбол в университете, я собрал команду в любительской лиге и был в ней капитаном, а потом меня – разумеется, по ошибке – взяли в команду покруче.

Я очень хочу, чтобы у меня была возможность стать таким же крутым, как Артем Дзюба на ЧМ-2018. Хотя бы на день. На час, на минуту. На один крик души.

Чтобы какой-нибудь дурак на бровке услышал мои простые слова без умных терминов и заковыристых оборотов – «люблю», «горжусь», «насладитесь моментом». И чтобы искренне, и чтобы без пафоса, и чтобы я не думал о том, как это звучит со стороны. И чтобы этот дурак понял все.

Мне больше не страшно за футбол в России.

Эдинсон Кавани

Никита Бобылев

Эдинсон КаваниSID

Чемпионат мира, как и любой турнир на вылет, дает немало поводов мечтать о неслучившемся. Мое главное «если бы» этого чемпионата – Эдинсон Кавани. Уругвай мог выбить Францию ее же оружием: компактностью в обороне и смертельными контратаками, но команда Табареса покинула турнир еще до ¼ финала и привоза Муслеры.

Уругвай слишком зависел от Кавани. Невероятно работоспособный, один из лучших в мире по поиску пространства – Эдинсон был важнее даже Суареса, который большую часть матчей стоял в центре поля и ждал мяча. В России форвард «ПСЖ» показал все лучшие качества и, если бы не обидная травма во втором тайме 1/8 финала, обязательно проверил бы распиаренных Павара и Варана. Возможно, тогда бы его имя стояло между Модричем и Мбаппе в списке настоящих претендентов на звание лучшего игрока турнира. Ну, пусть получит его хотя бы от меня. Такого влияния на игру одной команды не оказывали на этом турнире ни Криш, ни Месси, ни Салах.

Маруан Феллайни

Артем Буторин

Маруан ФеллайниGetty Images

Окончательная заявка сборной Бельгии потрясла. Там не было крутого Наингголана – мужчины из полуфинала ЛЧ, который бьется, даже когда батарея уже села. Некоторые фанаты собрали пикет в поддержку Раджи и не понимали, почему в Россию поедет Феллайни, чей микрофон покрылся паутиной на скамейке «МЮ».

Претензия исчезла так же стремительно, как и вопросы к Черчесову: «Где Денисов?»

Костлявый и корявый бельгиец изначально выделялся в бриллиантовой сборной исключительно причесоном, но по факту оказался одним из полезнейших игроков турнира. Это не сразу понял даже Мартинес, оставивший Маруана на банке в играх с Панамой и Тунисом. Переломным стал выход Феллайни в шоу с африканцами: за 30 минут он заблокировал опасный удар, совершил перехват, выиграл верховое единоборство, а главное – выполнил 87% точных передач (неплохо для Бельгии, не играющей в контроль).

После этого Мартинеса осенило:

Феллайн вышел в старте с англичанами, засушил соперника, выиграл 6 верховых единоборств у здоровенных англичан и стал игроком матча по версии WhoScored;

Маруан поднялся с лавки при катастрофе с Японией, забил важнейший мяч, выполнил 92% точных передач. Самое мощное, что полезность он доказал на неродной позиции – коуч увидел в нем страйкера;

На бразильцев кудряш вышел в опорочку и наконец освободил Де Брёйне. Кевин перестал отвечать за чернь, пошел в атаку и забил победный мяч. Феллайни как всегда стал королем воздуха – 7 дуэлей за ним.

Матч с Францией тоже был классным. Маруан помогал в атаке, успевал в обороне – не его вина, что «трехцветные» использовали стандарт. Феллайни даже мог стать королем Бельгии – удару лбом чуть не хватило точности.

До старта ЧМ от героя мемов про деревья отказался даже Моуринью – «МЮ» разрешил бельгийцу вести дела с «Арсеналом» и «Миланом». Уже по ходу ЧМ Жозе передумал и экстренно вывалил «дьяволу» новый контракт на 113 тысяч евро в неделю.

Феллайни – неидеальный игрок. Он по-прежнему пахнет сосной, но когда у него мяч – к нему невозможно подобраться; когда он в прыжке – все отлетают; когда он вступает в единоборство – соперник на газоне. От Азара и Де Брёйне все и так ждали подвигов, но главной прорыв презентовал Маруан – его перформанс доказывает, что на ЧМ всегда наступает время чудес.

Лука Модрич

Владислав Прусов

Лука МодричSID

Если зимой Лука Модрич не прервет цепь побед Роналду и Месси в битве за «Золотой мяч», то премия в очередной раз докажет свою несостоятельность. В этом году Модрич выжигает центр не только за «Реал», но и за сборную Хорватии, которую Лука привел к финалу ЧМ.

Модрич передвигается по полю не быстрее всех, но абсолютно феноменально думает и принимает решения, что ценнее. В матче с Аргентиной игроки соперника оставались без желтой только благодаря скорости мышления хорвата: они рубили Луку после того, как он находил адресата, а судья забывал об отложенном фоле.

Ладно, к разрезающим пасам от Модрича болельщики уже давно привыкли, но объем работы, который он выполнял – невероятен. В четвертьфинале с Россией, когда Манджукич умирал на поле, Лука делал рывки за мячом, будто и не бегал до этого. Он отыграл во всех матчах, лишь с Исландией Далич заменил его на 65-й, а с Англией просидел на скамейке пару минут.

Модрич играет фактически без перерыва: его футбольный год начался 24 июля 2017 товаркой против «МЮ» и заканчивается 15 июля финалом ЧМ с Францией. Лука держал планку на протяжении всего года и не разу не сбавил. У него в кармане трофей ЛЧ и как минимум второе место на ЧМ. Очевидно, лучший.

Эден Азар

Дмитрий Панферов

Эден Азар и Роберто МартинесGetty Images

Лучший игрок ЧМ должен играть в команде-победителе или по крайней мере в финале. Да что за глупости? Эден Азар точно доказал, что это всего-лишь идиотский предрассудок. О нем вспомнят применительно к главному поколению сборной Бельгии, которое себя не реализовало, и тем самым смешают с толпой. Эден этого не заслужил.

Бельгийская десятка показал в России футбол, каким его хотят видеть простые болельщики – с самоотдачей, игрой на команду и яркими индивидуальными перфомансами. Эден прибил Тунис в группе, но главным бомбардиром не стал, помог Лукаку набить статистику, но в списке лучших ассистентов его тоже нет. Футбол – не всегда статистика, поэтому место Азара на вершине: объясняй всем вокруг, что именно он остановил Бразилию, совершив 10 обводок в матче, когда команда оборонялась 70% времени.

Это Азар катализировал камбэк с Японией, гениально вкрутив мяч в голову Феллайни. Эден почти затащил и полуфинал, но циничная Франция наплевала на сверхуспешный дриблинг Азара (снова 10 обводок) и казнила «красных дьяволов» розыгрышем углового.

Азар – игрок, благодаря которому дети пойдут в спортшколы. Эден – образец лидера, который сам умеет примерно все и помогает раскрываться партнерам. Whoscored признал его статистически лучшим игроком ЧМ, но главное в другом: он оставил след в памяти – это важнее.

Кто же лучший игрок ЧМ-2018? Опрос 622 голосов Дзюба Модрич Азар Феллайни Кавани Другой парень

Франция – чемпион, Бельгия – бронзовый призер. Лучшие ставки на последние матчи ЧМ

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