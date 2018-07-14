У меня во дворе живут нигерийцы. Они клеились к моей девушке, пока я был в командировке

Локация: Санкт-Петербург

Все начиналось добропорядочно. Я впервые почувствовал приближение чемпионата мира, когда в начале июня увидел эти дерзкие зеленые джерси из новой коллекции Nike в очереди к кассе в «Пятерочке». И, конечно, сервильно улыбнулся парням в панамах – еще Пушкин завещал петербуржцам быть гостеприимными к африканцам и написал «Все флаги в гости будут к нам, и запируем на просторе».

В очереди торчали только два экземпляра из почтенной делегации человек в 8-10. Остальных я увидел во дворе днем позже. Если обычно на скамеечках под сиренью отдыхали бабушки и попутно обсуждали проходивших мимо девушек, то теперь этим занимались нигерийцы. Антураж чемпионата мира прямо за окном – превосходно!

Их распорядок дня очень даже спортивный: примерно в 11 утра во дворе начинается тренировка. Мужчины нарезают круги по асфальту вокруг клумбы, а затем включают в процессию мячик и пинают его по кругу. Вакханалия в тихом питерском колодце прекращается к 11 вечера – днем ребята (но некоторые привезли с собой девушек) сидят на заборчике, как местные гопники.

В какой-то момент эта милая провинциальная картина перестала казаться праздничной. Шли дни, тянулись недели. Сборная Нигерии вылетела с чемпионата мира, вылетела даже Аргентина, которая выбила несчастную Нигерию. Но тусовка все еще зависала на местах бабулек – не жаловаться же на них в ЖЭК. Похоже, что парни приехали не на футбол (или не только на футбол) и у них начались проблемы.

Пока я был в командировке где-то между Сочи и Нижним Новгородом, один нигерийский герой с ухоженным ирокезом дерзко подкатил к моей девушке. Пикапер действовал наивно, его целью была не только дама, но и ее материальные ресурсы. Сам алгоритм выглядел так:

комплимент;

предложение сходить на футбол;

«слушай, а вообще мне нужны деньги».

«Ребята, вы приехали в Россию на ЧМ, у вас эксклюзивные джерси сборной Нигерии и вы снимаете квартиру в не самом жухлом районе города. Зачем вам еще деньги?» – спросил бы я, если бы ко мне подкатили нигерийцы, но я не девушка.

Пообщаться с нигерийцами в принципе довольно сложная задача – оказалось, не все из них шпарят по-английски, а тот, кто шпарит, дальше подката действовать не умеет и опирается на гугл-переводчик.

Сейчас ребята все реже высовываются на улицу и зависают во внутреннем дворе. Кажется, для кого-то чемпионат мира стал предлогом не столько увидеть великий футбол, сколько написать историю иммиграции.

Через сутки чемпионат мира в России прекратит существование, а нигерийская делегация все так же будет зависать во дворе, пока на то хватает денег. Ребята, похоже, нашим гостям скоро понадобится помощь – следим за развитием событий.

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