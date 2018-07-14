Бельгия – Англия: перед матчем за третье место на ЧМ-2018. «Санкт-Петербург Арена»

Если вычеркнуть из памяти матч Дания – Франция, то встреча Бельгии и Англии – худший перформанс группового этапа. Команды выставили дубли и возились в центре поля под свист трибун. Тогда все решил случайный гол Янузая – должно было быть 0:0.

Сейчас матч снова похож на товарищеский, но будет намного веселее. Если тогда команды не хотели тратить силы перед плей-офф, то сейчас наступил отличный повод попрощаться с турниром и взять медальки. Красивый и раскрепощенный футбол обеспечен, но будут ли звезды на поле – неизвестно.

Кто посмотрит матч по ТВ

Коучи могут бросить основу – выбор за ними. У бельгийцев вернется дисквалифицированный Мёнье. У англичан прогнозировали потери травмированных Хендерсона, Уокера и Триппьера, но все тренировались в общей группе.

Скорее всего, боссы выставят комбинированные составы – звезд разбавят парни, которые не играли на ЧМ, но заслужили выход на поле.

Форма

Кондиции «красных дьяволов», пожалуй, приятнее. Они вылетели в основное время и вообще за плей-офф ни разу не дотягивали до экстра-таймов. Англичане дважды рубились в дополнительное, а еще имели на день отдыха меньше, чем бельгийцы. Если Саутгейт выставит основу, то уступит в свежести.

Кто что сказал

Роберто Мартинес, главный тренер сборной Бельгии: «Все, кто выйдет на поле, должны быть в идеальной форме. Понимаю, что у англичан было на сутки отдыха меньше, и учитываю это. Мы постараемся выставить оптимальный состав, выпустить на поле тех, кто готов лучше всего. Но не забывайте о том, что мы провели шесть матчей, у футболистов может быть разная физическая форма после таких нагрузок». (Р-Спорт)

Гарет Саутгейт, главный тренер сборной Англии: «Нам нужно улучшать свой футбол. Мы уже его существенно улучшили. Теперь закрепили игровую схему, стандартные положения могут дать нам преимущество. Теперь надо понять, как скрыть наши слабости и показывать сильные стороны. Знаем, на каком этапе находимся. Мы попали в четверку лучших команд мира. Но есть еще куда расти, игроки к этому готовы, да и весь тренерский штаб. Мы многое проанализировали, обсудим это с игроками и будем стремиться стать лучше».

Лицом к лицу

Если не брать в расчет этот ЧМ, Англия и Бельгия провели 21 матч. Британцы победили 15 раз, 5 раз сгоняли ничью и уступили лишь в одной встрече.

Англия и Бельгия – первые команды с 2002 года, которые столкнулись дважды за турнир. Ранее это сделали Турция и Бразилия.

Бельгия проиграла лишь 2 из 26 матчей при Мартинесе. «Красные дьяволы» уступили французам в полуфинале, а еще Испании в 2016-м.

В первых двух матчах турнира Англия нанесла 15 ударов в створ. В четырех последующих – 8.

Лукаку забил 23 мяча за сборную Бельгии в 23 матчах при Мартинесе.

За последние 3 матча Кейн нанес 1 удар в створ – с пенальти в игре с Колумбией в 1/8 финала.

Маркус Рэшфорд и Томас Вермален, Бельгия – АнглияGetty Images

Люди в черном

Встречу обслужит бригада Алирезы Фагани. 40-летний иранец работал на трех матчах этого ЧМ: при нем Мексика обыграла Германию (1:0), Бразилия – Сербию (2:0), а Франция – Аргентину (4:3).

В этих играх Фагани показал 15 желтых карточек, никого не удалил и поставил один пенальти.

В центре внимания

Покажет класс

Азар весь турнир тащит Бельгию на хрупких плечах. Он заслужил медаль ЧМ и сделает для этого все – его дриблинг не остановили ни бразильцы, ни французы. Не смогут и англичане, которые, скорее всего, будут убиты горем полуфинала.

Обделается

Кейн получит «Золотую бутсу» турнира всего-то за крутые перформансы в матчах с Тунисом и Панамой. Харри хорош, но три из его мячей залетели с пенальти, а в плей-офф он лишь раз попал в створ – и то с пенальти. Вряд ли бельгийцы позволят Кейну что-то произвести в очном матче.

Харри Кейн, сборная АнглииGetty Images

Котировки букмекеров

Бельгия возьмет медали ЧМ – в этом уверены спецы. Для всех, кто любит команду «Трех львов», есть приятная ссылка. Там прилично зарабатывают.

Победа Бельгии: 2,3

Ничья: 3,66

Победа Англии: 3,13

Линия на оставшиеся матчи ЧМ

Ориентировочные составы

Бельгия

Англия

Вопрос дня

Кто поцелует бронзовую медальку? Опрос 158 голосов Де Брёйне Кейн

Здесь респектуют любимым футболистам