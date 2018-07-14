Getty Images

Полузащитник Иван Ракитич: «Сделаю татуировку на лбу в случае победы на ЧМ»

Ракитич: «Сделаю татуировку на лбу в случае победы на ЧМ»
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 45 мин. назад

Главное, чтобы потом не как с Газзаевым получилось.

Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич дал громкое обещание на случай победы на ЧМ-2018.

«Татуировка после финала чемпионата мира? У меня есть еще место на лбу. Даст бог, выиграем, я сделаю там татуировку. Но сначала я спрошу разрешения у жены», – цитирует Ракитича «Р-Спорт».

  • Сборная Хорватии впервые вышла в финал чемпионата мира.
  • В решающем матче «шашечные» сыграют с Францией.
  • Игра пройдет в «Лужниках» 15 июля.

Больше футбольных видео на нашем канале в YouTube

По теме

Чемпионат мира

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - «Каро была даже его кедди – ассистентом, подающим клюшки». Возлюбленные Возняцки

01:53
Популярные видео
«Две бутылочки пива или шампанское можно пронести без проблем». Все о еде и напитках на Уимблдоне
1 030 просмотров11 ч
«Хотела бы, чтобы меня сыграла Эмма Уотсон». Касаткина ответила на вопросы подписчиков
1 260 просмотров13 ч
А еще вам может понравиться