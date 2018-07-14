Полузащитник Иван Ракитич: «Сделаю татуировку на лбу в случае победы на ЧМ»

Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич дал громкое обещание на случай победы на ЧМ-2018.

«Татуировка после финала чемпионата мира? У меня есть еще место на лбу. Даст бог, выиграем, я сделаю там татуировку. Но сначала я спрошу разрешения у жены», – цитирует Ракитича «Р-Спорт».

Сборная Хорватии впервые вышла в финал чемпионата мира.

В решающем матче «шашечные» сыграют с Францией.

Игра пройдет в «Лужниках» 15 июля.

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