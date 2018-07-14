Getty Images
Полузащитник Иван Ракитич: «Сделаю татуировку на лбу в случае победы на ЧМ»
Главное, чтобы потом не как с Газзаевым получилось.
Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич дал громкое обещание на случай победы на ЧМ-2018.
«Татуировка после финала чемпионата мира? У меня есть еще место на лбу. Даст бог, выиграем, я сделаю там татуировку. Но сначала я спрошу разрешения у жены», – цитирует Ракитича «Р-Спорт».
- Сборная Хорватии впервые вышла в финал чемпионата мира.
- В решающем матче «шашечные» сыграют с Францией.
- Игра пройдет в «Лужниках» 15 июля.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте