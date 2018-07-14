Игрокам сборной Германии во время ЧМ отключали на ночь интернет, чтобы они не рубились в PlayStation

Немецкий футбольный союз во время ЧМ-2018 распорядился отключать на ночь Wi-Fi на базе сборной Германии.

На подобные меры организация пошла из-за того, что футболисты до утра играли в PlayStation, сообщил корреспондент Goal Ронан Мёрфи. По информации Bild игроки национальной команды до 4 часов утра рубились в FIFA и Fortnite.

Сборная Германии заняла последнее место в группе со Швецией, Мексикой и Кореей.

Чемпионы мира-2014 выиграли всего одну встречу из трех и впервые в истории не пробились в плей-офф ЧМ.

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