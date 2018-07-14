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Фанаты сборной Хорватии скандировали «Слава Украине!» на полуфинале ЧМ с Англией
Благодарность России разделили не все.
Во время полуфинального матча чемпионата мира между Хорватией и Англией болельщики «шашечных» устроили очередную провокацию.
Перед исполнением гимнов часть хорватских фанатов скандировала «Слава Украине» (видео можно посмотреть здесь). Выкрики приветствия продолжились и во время матча.
- Ранее ФИФА открывала дело в отношении хорватского баннера с символикой усташей и оштрафовала защитника Домагоя Виду за скандирование «Слава Украине» на видео после победы над Россией.
- При этом на центральной трибуне во время полуфинала хорваты развернули 50-метровый баннер с надписью «Спасибо, Россия».
- Хорватия победила Англию в дополнительное время (2:1) и сыграет за золото ЧМ с Францией.
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