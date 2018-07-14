Getty Images

Фанаты сборной Хорватии скандировали «Слава Украине!» на полуфинале ЧМ с Англией

Фанаты сборной Хорватии скандировали «Слава Украине!» на полуфинале с Англией
Eurosport

1 час назад

Благодарность России разделили не все.

Во время полуфинального матча чемпионата мира между Хорватией и Англией болельщики «шашечных» устроили очередную провокацию.

Перед исполнением гимнов часть хорватских фанатов скандировала «Слава Украине» (видео можно посмотреть здесь). Выкрики приветствия продолжились и во время матча.

  • Ранее ФИФА открывала дело в отношении хорватского баннера с символикой усташей и оштрафовала защитника Домагоя Виду за скандирование «Слава Украине» на видео после победы над Россией.
  • При этом на центральной трибуне во время полуфинала хорваты развернули 50-метровый баннер с надписью «Спасибо, Россия».
  • Хорватия победила Англию в дополнительное время (2:1) и сыграет за золото ЧМ с Францией.

Больше футбольных видео на нашем канале в YouTube

По теме

Чемпионат мира

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - «Каро была даже его кедди – ассистентом, подающим клюшки». Возлюбленные Возняцки

01:53
Популярные видео
«Две бутылочки пива или шампанское можно пронести без проблем». Все о еде и напитках на Уимблдоне
1 036 просмотров11 ч
«Хотела бы, чтобы меня сыграла Эмма Уотсон». Касаткина ответила на вопросы подписчиков
1 260 просмотров14 ч
А еще вам может понравиться