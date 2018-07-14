Бельгия потеряла 4 года с Марком Вильмотсом. Тренера слишком долго тащили Азар и Де Брёйне

Бельгия очаровывает – маленькая страна перевернула внутреннюю футбольную систему, воспитала миллиард суперзвезд и одного гения (Кевина де Брёйне). «Красные дьяволы» сделали из сборной «Голден Стэйт» – построили команду на драфте из маленьких героев, а не через заваливание деньгами иностранных тренеров.

И точно так же, как «Уорриорс», Бельгия не сразу угадала с нужным коучем. На первые большие турниры это золотое поколение вывел Марк Вильмотс, экс-капитан сборной и лучший бомбардир страны на ЧМ. Но это не Дидье Дешам, которым гордится Франция за победу на чемпионате мира – для рекорда нации Вильмотсу хватило пяти мячей.

Он начал тренировать сразу, как закончил – в «Шальке» не хватало тренера на конец сезона, поэтому «кнаппенов» на восемь матчей доверили капитану Вильмотсу. Франк Нойбарт до этого работал лишь с молодежкой «Вердера» и для авторитета ругался с ветеранами. На пресс-конференции Марк сказал, что больше даст «Шальке» как тренер, чем как посол, и закончил с футболом на два месяца раньше. Бельгиец отказался от годичного контракта в Гельзенкирхене и, кажется, правильно сделал – с ним клуб проиграл половину матчей и остался даже не в Кубке УЕФА, а в Кубке Интертото.

Работу тренера Вильмотс променял на политическую карьеру – в Брюсселе шли выборы, и ему дали кресло сенатора. Его коллег бесил дорогой BMW с немецкими номерами, на котором Марк приезжал на заседания. «Если я спасу от наркотиков хотя бы 10 подростков, то уже достигну многого», – убеждал экс-футболист Сенат. Он продвигал строительство спортобъектов с риторикой обычного русского чиновника: пусть дети отвисают на турниках, а не в подъездах с пивом.

Вильмотс быстро разочаровался в политике: он работал с законопроектами четыре года, видел, что ничего не двигается, и пошел на тренерские курсы. «Я отдал игре 30 лет жизни, и эту страсть невозможно усмирить», – пояснил Марк. В 2009-м его назначили ассистентом в сборной, и в первом интервью газете Zeit легенда грамотно проанализировал ситуацию: «Я был на ЧМ-2002, и средний возраст команды превышал 29 лет. Мы пропустили одно или два поколения. Теперь нам, может, рано попадать на Евро – пик этих игроков придется на 2014-й».

Марк Вильмотс, БельгияImago

Федерация поставила Вильмотса в 2012-м, после того как их пожилой тренер ушел в «Брюгге». Марк сыграл на алчности предшественников и сказал журналистам, что не бросит сборную ради кучи денег – Адвокат и Лескенс сбежали из Бельгии как раз при звуке монет. Потом он повторил трюк из «Шальке», когда отверг двухлетнее соглашение с KBVB со словами «Сначала пробьемся на ЧМ, а потом посмотрим».

В Бразилии Вильмотс сразу назвал пятерых, кто точно будет в старте, прошел трех слабаков в группе, дожал США в экстратайме и облажался в четвертьфинале с Месси. «Аргентина нас не удивила и сыграла посредственно», – рецензировал бельгийский тренер. Но не уточнил, что Азар с Де Брёйне попали в створ один раз, хотя отставали в счете 82 минуты.

В 2016-м во Франции полыхнуло. После 0:2 от Италии на Евро Тибо Куртуа отшлепал тренера: «Мы были слабее тактически и организационно и так же ошибались в товарищеских матчах». Бельгия вышла в плей-офф и разложилась в 1/4 от Уэльса. От Куртуа в микст-зоне журналисты услышали: «Тренер сам решит, уходить или нет, я все высказал ему в раздевалке. У нас были те же проблемы, что и с Италией». Две недели спустя Вильмотса уволили.

Еще через 2,5 недели федерация опубликовала список требований к новому тренеру – знание тактики, управление поколениями и быть сильным коммуникатором. Похоже, ничего из этого у Вильмотса не оказалось. С теми же игроками Мартинес вынес Бразилию и проиграл сильной Франции лишь после стандарта.

Кевин де Брёйне, Бельгия – Бразилия, ЧМ-2018Getty Images

После Бельгии Марка взяли в Кот-д’Ивуар – через 10 месяцев он оставил африканцев без чемпионата мира. Последний инфоповод: война с Куртуа. «Я проводил теорию в 18:00, в 18:15 состав уже был во всех соцсетях, – откровенничал тренер. – Французские репортеры сказали, что инфу сливал отец Куртуа».

Вильмотс добился лишь иска от вратаря – до интервью ему прилетали офферы из «Вольфсбурга», но после работу не предлагал никто. Бельгия с прежним тренером приобрела лишь опыт поражений, но потеряла четыре года с человеком, присосавшимся к золотому поколению.

Азар, Лукаку и Де Брёйне вместе играли в «Челси». Бельгия взяла бы ЧМ, останься все они в Лондоне

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