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Полузащитника сборной России Романа Зобнина обвели 14 раз на ЧМ-2018. Это худший результат турнира

Зобнина обвели 14 раз на ЧМ-2018. Это худший результат турнира
Eurosport

29 мин. назад

Слабое место спартаковца.

Игрок сборной России Роман Зобнин возглавил неприятный рейтинг ЧМ-2018. Полузащитник, оказывается, не слишком хорошо справлялся со своими обязанностями и показал худший результат по предотвращению соперников.

За 5 матчей Романа обвели 14 раз – это худший результат чемпионата мира.

  • При этом Зобнин оказался лидером чемпионата по преодоленному расстоянию.
  • Сборная России впервые вышла в четвертьфинал ЧМ, где по пенальти уступила хорватам, которые вышли в финал турнира.
  • Решающая встреча балканцев с французами пройдет 15 июля в «Лужниках».

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