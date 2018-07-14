Иван Ракитич: «Модрич заслужил «Золотой мяч». Если мы выиграем ЧМ – Лука получит его»

Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич считает, что его партнер по команде Лука Модрич достоин «Золотого мяча».

«Я убежден, что Модрич заслужил «Золотой мяч». Мы надеемся, что жюри вынесет решение именно в его пользу. Больше нам ничего не нужно, только выиграть в воскресенье. Если мы выиграем – Лука без сомнений получит этот приз», – цитирует Ракитича официальный сайт ФИФА.

В финале чемпионата мира Хорватия встретится с Францией.

Матч пройдет в Москве 15 июля на стадионе «Лужники».

Подписывайся на наш канал в телеграме