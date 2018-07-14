Мбаппе: «Если мы выиграем ЧМ, никто не скажет, что в сборной было слишком много темнокожих игроков»

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о том, как изменилась его жизнь вместе с ранней известностью.

«Футбол – это то, без чего я не могу жить. Эта зависимость сильнее наркомании. Я всегда знал, что футбол – это то, чем я должен заниматься. Я продолжаю мечтать о всевозможных титулах. Чемпионат мира – один из них, потому что это самый большой футбольный турнир. Этот кубок великолепен. Это золото, а золото – превосходство.

Я больше не могу быть обычным человеком. Я не могу выйти на прогулку поесть мороженого. С этим все кончено: у меня не будет времени поесть его, потому что вокруг моего мороженого сразу соберется 500 человек. Большинство людей прошли через известность во взрослом возрасте, а у меня это началось в средней школе. Я не говорю, что с этим легко жить каждый день, но это та жизнь, которую я хотел.

Если мы выиграем чемпионат мира, никогда не скажут, что в сборной Франции слишком много темнокожих игроков. Это способ избежать проблем. Никогда не слышал, чтобы французская команда выигрывала турнир в любом виде спорта, а люди говорили: «Ах, они выиграли, но в команде было слишком много темнокожих». Когда вы проигрываете, это становится спортивной проблемой, когда выигрываете, это становится спортивным успехом», – цитирует Мбаппе Le Monde.

В финале ЧМ-2018 Франция сыграет с Хорватией.

Мбаппе забил 3 мяча на турнире.

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