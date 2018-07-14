Он поглумился над аргентинцами и не пустил Англию в финал. Златко Далич – главное открытие ЧМ-2018

Бывший коуч сборной Хорватии Анте Чачич довел «шашечных» до цугцванга, при котором любой ход ухудшал позицию. Он полностью потерял авторитет в команде и контроль над результатами. Федерация Хорватии отреагировала импульсивно и выгнала тренера на биржу труда за два дня до решающего матча с Украиной. Место Чачича занял Златко Далич, оказавшийся в ситуации, когда ты либо не пользуешься шансом и остаешься ноунеймом, от которого никто ничего и не ждал, либо становишься национальным героем.

Далич ничего не терял. Он помпезно начал карьеру в хорватском «Вараждине», с которым в первом же сезоне взял бронзу и досадно отдал кубок. В выездном финальном матче его команда слила «Риеке» 0:4, а в домашнем победила 5:1, но из-за гола на чужом поле соперник забрал трофей. Он обратил на себя внимание и в 2006 году стал ассистентом в молодежке Хорватии, в которой играли Ракитич, Манджукич, Вида и другие герои ЧМ-2018.

Златко ДаличGetty Images

После Далич метался из команды в команду во внутреннем чемпионате, съездил в Албанию за Суперкубком и безуспешно вернулся на родину – «Вараждин» так и оставался единственной серьезной заявкой.

В 2010 году Златко потянуло на экзотику и занесло в Саудовскую Аравию, где он моментально стал лучшим тренером сезона и взял пару трофеев, а через четыре года перебрался в ОАЭ. Несмотря на то, что годы на Востоке были успешнее времени на родине (вышел в финал азиатской ЛЧ), хорват признавал: «В ОАЭ я провел три красивых года. В Эмиратах люди более открытые и свободные, чем в Саудовской Аравии. Мы выиграли чемпионат страны, сыграли в финале Лиги чемпионов Азии. Но после семи лет на Ближнем Востоке я понял, что все-таки устал. Мне казалось, что жизнь проходит мимо: дети растут, я старею. Пора было вернуться домой. Деньги отошли на второй план».

До назначения в сборную Далич три с половиной месяца загорал на пляжах острова Паг и снова раздумывал над предложениями из стран Ближнего Востока. Но как только позвонила Футбольная федерация Хорватии, Златко надел супергеройский костюм.

Златко ДаличSID

Под его руководством «шашечные» разобрались с Украиной в Киеве, благодаря чему выцарапали второе место в группе, потом склевали Грецию в стыках и пробрались на ЧМ-2018. Далич скромничал: «Это заслуга игроков. У нас было маловато времени для тренировок и подготовки, так что я сосредоточился на коммуникации и мотивации».

Такой подход устроил футболистов, а результат – федерацию. Далич продолжил работу со сборной и стал одним из самых низкооплачиваемых тренеров на форуме (получает всего полмиллиона), а капитан команды восторгался новым боссом: «Было бы настоящим безумием не дать Даличу поработать с командой во время ЧМ-2018. Ведь он уже проделал феноменальную работу».

Златко быстро завоевал доверие, что показало исключение капризного Калинича из сборной после игры с Нигерией. Нападающий отказался выходить на последние пять минут матча якобы из-за проблем со спиной, хотя врачи дали добро на его появление. В итоге Далич выставил Николу из состава, в команде никто не пискнул по этому поводу, а Хорватия оказалась в финале чемпионата мира.

По пути туда сборная легко вышла из группы и чуть не оставила Месси без плей-офф. После матча Сампаоли не поздравил Далича с победой, хотя хорват до игры подарил ему футболку своей сборной. На такое проявление неуважения Златко обиделся: «Сампаоли не поздравил меня с победой и упал в моих глазах. После такого поступка он не может называться великим тренером».

Златко Далич и Хорхе СампаолиGetty Images

В плей-офф Хорватия трижды отыгрывалась в основное время и трижды играла экстра-таймы. Два раза победа досталась по пенальти – с Данией и Россией, еще раз «шашечные» выгрызли победу у Англии благодаря голу еле ходящего Манджукича.

На этом ЧМ Хорватия показала чуть ли не самый качественный футбол: Модрич доказал величие, Перишич вспомнил, что им когда-то интересовался «МЮ», а Ребич протоптал тропинку в любой топ-клуб. Далич же объединил невероятно талантливое поколение и подготовил его физически так, что они смотрятся сильнее Англии в последние 15 минут дополнительного времени, хотя пробежали больше.

«Наши болельщики – это наше топливо, наш порох, ведь футбол делает людей в нашей стране счастливыми, и я даже не могу представить, что будет, если мы выиграем чемпионат. Там уже никто не работает, так что, думаю, в случае победы, никто не будет работать до сентября», – Златко уже обеспечил стране настоящий праздник и счастливые воспоминания, но победой над французами он сведет Хорватию с ума.

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