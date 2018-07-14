BBC: ФИФА попросила Мутко не появляться на публике вместе с Инфантино во время ЧМ-2018

Вице-премьеру РФ по вопросам строительства Виталию Мутко рекомендовали дистанцироваться от официальных делегаций и президента ФИФА Джанни Инфантино.

Мутко ассоциируется с допинговыми скандалами в российском спорте, поэтому его присутствие в почетной ложе было нежелательно.

«В ФИФА сказали, знаете, мы не хотим с ним ассоциироваться. Дворкович хорошо знает английский, аккуратный, не будет по 20 минут с журналистами о допинге говорить. Мутко весь чемпионат не светится», – сказал один из источников Русской службы BBC. При этом Мутко посетил все матчи сборной России в частном порядке.

Мутко возглавлял оргкомитет ЧМ-2018 и был министром спорта до 2016 года.

Чемпионата мира закончится 15 июля. В финале на стадионе «Лужники» сыграют Хорватия и Франция.

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