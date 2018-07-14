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Парень хотел продать билеты на финал ЧМ, но получил струю из перцового баллончика от кавказцев

Парень хотел продать билеты на финал ЧМ, но получил струю из перцового баллончика от кавказцев
Eurosport

15 мин. назадОбновлено 14 мин. назад

Помощь соседкам до добра не доводит.

Полиция ищет преступников, которые избили жителя Москвы и украли у него билеты на финал чемпионата мира

Соседка попросила молодого человека продать билеты на главный матч турнира. Тот нашел покупателей и договорился о встрече около метро «Шоссе Энтузиастов». Там его уже поджидали несколько кавказцев, которые прыснули парню в лицо баллончиком, отобрали заветные квитки и убежали, сообщает телеграм-канал Mash.

  • В финале чемпионата мира сыграют Франция и Хорватия.
  • Матч пройдет 15 июня в «Лужниках».

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