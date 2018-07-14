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Парень хотел продать билеты на финал ЧМ, но получил струю из перцового баллончика от кавказцев
Помощь соседкам до добра не доводит.
Полиция ищет преступников, которые избили жителя Москвы и украли у него билеты на финал чемпионата мира
Соседка попросила молодого человека продать билеты на главный матч турнира. Тот нашел покупателей и договорился о встрече около метро «Шоссе Энтузиастов». Там его уже поджидали несколько кавказцев, которые прыснули парню в лицо баллончиком, отобрали заветные квитки и убежали, сообщает телеграм-канал Mash.
- В финале чемпионата мира сыграют Франция и Хорватия.
- Матч пройдет 15 июня в «Лужниках».
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