Парень хотел продать билеты на финал ЧМ, но получил струю из перцового баллончика от кавказцев

Полиция ищет преступников, которые избили жителя Москвы и украли у него билеты на финал чемпионата мира

Соседка попросила молодого человека продать билеты на главный матч турнира. Тот нашел покупателей и договорился о встрече около метро «Шоссе Энтузиастов». Там его уже поджидали несколько кавказцев, которые прыснули парню в лицо баллончиком, отобрали заветные квитки и убежали, сообщает телеграм-канал Mash.

В финале чемпионата мира сыграют Франция и Хорватия.

Матч пройдет 15 июня в «Лужниках».

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