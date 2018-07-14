Бельгия взяла бронзу чемпионата мира-2018, Англия без медалей

Гарет Саутгейт выпустил в старте Фабиана Делфа, Рубена Лофтус-Чика и Фила Джонса, мало игравших на ЧМ. Состав Англии стал самым молодым в истории нации на чемпионатах мира.

Бельгия забила на четвертой минуте. Насер Шадли слева прострелил на Томаса Мёнье, крайний защитник вколотил в сетку. Мёнье стал 10-м игроком сборной, забившим на чемпионате мира. «Красные дьяволы» повторили рекорд турнира, установленный Францией в 1982-м и Италией в 2006-м.

В перерыве Саутгейт выпустил Маркуса Рэшфорда и Джесси Лингарда. На 70-й минуте Эрик Дайер вышел один на один с Тибо Куртуа, перекинул голкипера, но мяч с линии ворот выбил Тоби Алдервейрелд.

На 82-й Эден Азар получил пас от Кевина де Брёйне, поставил корпус Филу Джонсу, вышел к воротам и расстрелял ближний угол.

2:0 – Бельгия победила и выиграла бронзовые медали чемпионата мира-2018.

Бельгия и Англия играли в одной группе. 28 июня в Калининграде бельгийцы победили – 1:0.

15 июля в Москве пройдет финал ЧМ-2018. В «Лужниках» сыграют Франция и Хорватия.

Новости ЧМ-2018, которому осталось жить день

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