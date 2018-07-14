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Эмир Катара приехал на финал ЧМ, зашел в кафе и не оплатил чек. Долг повесили на обычного репортера

Эмир Катара приехал на финал ЧМ, зашел в кафе и не оплатил чек. Долг повесили на обычного репортера
Eurosport

39 мин. назад

Московский латте оказался не по карману шейху.

Бразильский спортивный журналист Джамиль Чад рассказал о том, что его выгнали из московского отеля из-за «нарушения права на неприкосновенность частной жизни» эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани.

По словам бразильского корреспондента, за день до происшествия он ужинал в том же ресторане, куда пришел Аль Тани. Эмир Катара покинул заведение, не оплатив счет, и официантка попросила Чада рассчитаться за представителя страны-хозяйки ЧМ-2022.

Чад выложил фотографию чека в интернет – и на следующий день его выгнали из отеля, где остановился эмир (ресторан и отель находятся в одном здании). «Я почувствовал, каким будет чемпионат мира в Катаре в плане свободы!» – написал бразилец. При этом он отметил, что другим журналистам позволили остаться в помещении.

  • В итоге бразильскому корреспонденту разрешили вернуться обратно в отель.
  • Аль Тани приехал в Москву, чтобы посетить финальный матч ЧМ-2018.

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