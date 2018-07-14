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В Турции русский турист до смерти избил украинского во время просмотра матча Россия – Хорватия

В Турции русский турист до смерти избил украинского во время просмотра матча Россия – Хорватия
Eurosport

39 мин. назадОбновлено 36 мин. назад

Ужасное происшествие.

57-летний гражданин Украины умер в турецком госпитале после того, как был избит российским туристом. Между мужчинами разгорелся конфликт во время просмотра четвертьфинального матча ЧМ Россия – Хорватия.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», инцидент произошел 7 июля в Анталье. 30-летний российский турист пришел в гостиницу, где отдыхали граждане Украины. Спор между сторонами привел к тому, что украинец попал в больницу без сознания.

По информации источника, в течение семи дней он находился в состоянии комы, после чего скончался.

  • Родственники жертвы утверждают, что турецкая полиция оштрафовала гражданина России на 800 долларов, после чего он улетел домой.
  • Хорватия выиграла у России в серии послематчевых пенальти – 4:3. В итоге хорваты вышли в финал турнира, где встретятся со сборной Франции.

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