Грустные бельгийцы встретили победу над Англией так, будто проиграли. Третье место никому не нужно

Сборная Бельгии выиграла у сборной Англии со счетом 2:0 и стала бронзовым призером чемпионата мира-2018. Голами отметились защитник «ПСЖ» Томас Мёнье и полузащитник «Челси» Эден Азар.

После игры бельгийцев наградили медалями за третье место, но они не выглядели особенно счастливыми. Посмотрите на лица Азара и Тибо Куртуа – бронзовая медаль ЧМ точно не будет главным экспонатом в коллекции каждого из них.

В полуфинале ЧМ Бельгия уступила Франции – 0:1.

На клубном уровне Азар выигрывал чемпионат Франции и чемпионат Англии (дважды), Куртуа – чемпионат Испании и чемпионат Англии (дважды).

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