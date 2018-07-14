twitter

Грустные бельгийцы встретили победу над Англией так, будто проиграли. Третье место никому не нужно

Грустные бельгийцы встретили победу над Англией так, будто проиграли. Третье место никому не нужно
Eurosport

1 час назад

Почему этот матч еще не отменили?

Сборная Бельгии выиграла у сборной Англии со счетом 2:0 и стала бронзовым призером чемпионата мира-2018. Голами отметились защитник «ПСЖ» Томас Мёнье и полузащитник «Челси» Эден Азар.

После игры бельгийцев наградили медалями за третье место, но они не выглядели особенно счастливыми. Посмотрите на лица Азара и Тибо Куртуа – бронзовая медаль ЧМ точно не будет главным экспонатом в коллекции каждого из них.

  • В полуфинале ЧМ Бельгия уступила Франции – 0:1.
  • На клубном уровне Азар выигрывал чемпионат Франции и чемпионат Англии (дважды), Куртуа – чемпионат Испании и чемпионат Англии (дважды).

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат мира

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Ставки за 300. Франция повторит успех 20-летней давности, финал получится сухим

01:33
Популярные видео
«Наш любимый продукт – аромапалочки». Что почем в официальном магазине Уимблдона
 138 просмотров2 ч
Название, реконструкция, крыша. Все о Центральном корте Уимблдона
 297 просмотров4 ч
А еще вам может понравиться