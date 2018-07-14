Грустные бельгийцы встретили победу над Англией так, будто проиграли. Третье место никому не нужно
Почему этот матч еще не отменили?
Сборная Бельгии выиграла у сборной Англии со счетом 2:0 и стала бронзовым призером чемпионата мира-2018. Голами отметились защитник «ПСЖ» Томас Мёнье и полузащитник «Челси» Эден Азар.
После игры бельгийцев наградили медалями за третье место, но они не выглядели особенно счастливыми. Посмотрите на лица Азара и Тибо Куртуа – бронзовая медаль ЧМ точно не будет главным экспонатом в коллекции каждого из них.
- В полуфинале ЧМ Бельгия уступила Франции – 0:1.
- На клубном уровне Азар выигрывал чемпионат Франции и чемпионат Англии (дважды), Куртуа – чемпионат Испании и чемпионат Англии (дважды).
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