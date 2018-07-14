Англии плевать на третье место, и она свалила домой. Господи, чемпионат мира умрет уже завтра

Локация: «Санкт-Петербург Арена»

Матч за третье место – праздник только для нейтральных фанатов, заглянувших посмотреть на топчиков. Футболисты, тренеры и приезжие болельщики воспринимают эту обязаловку как громадное разочарование. Настолько большое, что гнать на этот матч совсем не хочется.

В Санкт-Петербург приехало максимальный минимум бельгийцев, а за англичан стало даже немного стыдно. Британцы стабильно заполняли весь сектор за воротами: масштабно сгоняли в далекий Калининград и знатно пошумели в «Лужниках» на полуфинале. После хорватов англичан, признавшихся в любви в России, смыло на родину – только небольшая кучка за воротами, которая не сразу опознавалась в толпе русских.

Это было самое тухлое в мире исполнение «God save the queen».

Парни в национальных джерси пытались немного зажечь, но их унылая сборная все испортила. Англичане опять создали полтора момента за матч – к концу британцы скисли даже под пивом.

Стадион был максимально русским и поэтому особенно тихим. Зрители заряжали уже раздражающую на матчах иностранцев «Россия, Россия», запускали волну, которую уважают, похоже, только на Руси, свистели англичанам при перекате в центре поля. В остальное время было слышно, как кто-то чихает через пару секторов.

Вообще Питеру сильно не повезло – второй город России получил слишком мало крутого футбола. Зато слишком много марокканцев, египтян, иранцев; слишком много сухих французов, шведов и швейцарцев; слишком много немотивированных британцев; слишком мало интриги с бразильцами. Реально круто Питер бомбанул только на двух играх: когда египтяне разделили стадион с русскими, и когда аргентинцы сделали лучший перформанс в истории арены «Зенита».

А жаль – 14 июня Санкт-Петербург впервые показал гостям, что в нем не всегда идут дожди, у людей бывает тень, а солнце умеет действительно жарить. Город простился с чемпионатом мира слишком тихо, будто два года до Евро-2020 пролетят за пару недель.

Локация: «Санкт-Петербург Арена»

Иностранцы жаловались на погоду в Петербурге, но день бронзового матча стал самым жарким в году. Термометры на стадионе показывали +30 градусов на солнце, и на этом фоне вид на пляж Парка 300-летия с террасы «Санкт-Петербург Арены» казался особенно заманчивым. Примерно такие же ощущения испытывают болельщики на «Фиште», когда поднимаются по лестнице и наблюдают горизонт Черного моря. 14 июля экологи не удержали людей от заплывов по Финскому заливу, который в месте впадения Невы далеко не самый чистый.

Наверное, Петербург – самый невезучий город чемпионата мира. Отвратительная погода, ливни и штормы совпадали с днями проведения матчей в июне. Да и вывески были не самыми сочными для 65-тысячника во второй локации страны: все началось с Марокко – Иран, продолжилось в плей-офф Швецией и Швейцарией, а закончилось вторым ничего не решавшим на турнире матчем Бельгии и Англии. В последний раз бросаю взгляд на главную аллею Крестовского острова, которая нескоро станет такой же интернациональной, как сегодня и поднимаюсь на место.

Крестовский островEurosport

«Хай!» – меня встречает улыбчивый британец с BBC. Мужчина убил в себе болельщика и смотрит на игру чересчур профессионально, аплодируя гениальным передачам бельгийцев. «Как же хорош Де Брёйне!», потом «Нет, ну ты посмотри, он снова вывел Лукаку один на один!». Бельгия приложила максимум, чтобы разогнать утешительный финал – Азар и Де Брёйне вылезали из рамок, в которые загнал команду Роберто Мартинес, и сделали разницу. Англии по ходу плей-офф становилось только хуже: Харри Кейн вновь потерялся, а самый опасный момент матча (да и вообще всей стадии на выбывание, наверное) создал Эрик Дайер. Но его друг по «Тоттенхэму» Тоби Алдервейрелд нырнул в подкат и вынес мяч с линии.

После замены Лукаку журналист BBC орнул: «Лол, теперь Харри Кейн станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018». Страйкер «Тоттенхэма» положил шесть за турнир, но если приглядеться – половину с пенальти, а пять из шести в ворота Панамы и Туниса. Символичный итог выступления «трех львов»: команда создала иллюзию мощи за счет выгодного фона, поэтому даже четвертое место – большая удача. Теперь победитель ЧМ-2018 – самая травоядная ставка турнира. Но в случае хет-трика Гризманна или Мбаппе ты станешь сильно богаче.

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