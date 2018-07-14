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Только 3 команды проиграли на чемпионате мира по 3 матча – Панама, Египет и Англия

Только 3 команды проиграли на чемпионате мира по 3 матча – Панама, Египет и Англия
Eurosport

13 мин. назад

Достойная компания.

После неудачи в матче со сборной Бельгии сборная Англии попала в число команд, потерпевших по 3 поражения на чемпионате мира-2018.

Англичане дважды проиграли бельгийцам, уступив команде Роберто Мартинеса и в игре за бронзу (0:2), и на групповом этапе (0:1). Кроме того, парни Гарета Саутгейта влетели хорватам в полуфинальном матче (1:2).

Панама и Египет не набрали ни одного очка в своих группах, уступив в каждом из трех матчей. Панамцы слили игры бельгийцам (0:3), англичанам (1:6) и Тунису (1:2). Мохамед Салах и Ко проиграли Уругваю (0:1), России (1:3) и Саудовской Аравии (1:2).

  • Чемпионат мира в России завершится завтра, 15 июля.
  • В финальной игре встретятся сборные Франции и Хорватии.

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