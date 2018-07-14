Аксель Витсель – о бронзе бельгийцев на ЧМ: «Мы сделали всех счастливыми, написали историю»

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель дал оценку выступлению своей команды на чемпионате мира-2018.

«Бельгия – третья на чемпионате мира! Огромное достижение для нашей Бельгии! Мы гордимся, что защищали цвета национальной сборной и что сделали всех счастливыми благодаря нашим выступлениям в этот месяц. Мы написали историю. Мы сделали это вместе. Мы вернемся», – написал Витсель в твиттере.

В матче за третье место бельгийцы обыграли Англию – 2:0.

Голами в игре за бронзу отметились Томас Мёнье и Эден Азар.

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