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Аксель Витсель – о бронзе бельгийцев на ЧМ: «Мы сделали всех счастливыми, написали историю»
Он точно не перепутал бронзу с золотом?
Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель дал оценку выступлению своей команды на чемпионате мира-2018.
«Бельгия – третья на чемпионате мира! Огромное достижение для нашей Бельгии! Мы гордимся, что защищали цвета национальной сборной и что сделали всех счастливыми благодаря нашим выступлениям в этот месяц. Мы написали историю. Мы сделали это вместе. Мы вернемся», – написал Витсель в твиттере.
- В матче за третье место бельгийцы обыграли Англию – 2:0.
- Голами в игре за бронзу отметились Томас Мёнье и Эден Азар.
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