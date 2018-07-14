Харри Кейн из Англии получит самую позорную «Золотую бутсу» в истории. «Реал» и «МЮ» его не купят

24 года назад Олег Саленко вошел в историю как мужчина, расколотивший Камерун пятью мячами, и взял единственную «Золотую бутсу» в истории русского футбола – других бомбардиров на ЧМ земля русов больше объективно не воспитает.

В 2018-м Харри Кейн получил такой же приз, что и Саленко, и их достижения очень похожи. Кейн накачал мускулы в играх с Панамой и Тунисом – пять голов из шести он размазал между слабаками в группе. Еще один Харри воткнул Колумбии с пенальти, но это не отменяет простого факта – главный голеадор чемпионата мира набил фраги в проходных играх и слился при давлении. Причем Швеция и Хорватия не выглядели спущенными кракенами в плей-офф, а с Бельгией Англия дважды не хотела побеждать.

Кейн действовал по методичке форвардов-неудачников – либо исчезал в запертых зонах и не боролся в штрафной, либо порол момент за моментом. В его случае работали оба пункта. Страйкер не бил в створ в раундах выше 1/8 финала и с Бельгией не подставил ногу при простреле Лингарда, втором по опасности моменте Англии в бронзовом матче.

Это позор. Получается, «Золотую бутсу» главного турнира планеты можно начитерить, будто это золотишко в офлайн-игре. Часто бомбардиры на чемпионатах мира клали по шесть мячей, но никто не пропадал с радаров до решающих матчей.

Харри Кейн (Англия), Хорватия, ЧМ-2018Getty Images

Роналдо изрешетил четырьмя пулями Турцию, Китай и Коста-Рику в 2002-м, но приберег столько же для 1/8, полуфинала и финала с Германией. Томас Мюллер не забивал слабакам в 2010-м, и все его запомнили как пацана, клавшего Англии, Аргентине и не расслабившегося в матче за третье место. Хамес Родригес наиграл на контракт с «Реалом» за то, что забил половину банок Колумбии, лично прибил Уругвай в первом раунде плей-офф и единолично трепыхался против Бразилии.

Кейна теперь точно не купит никакой «Реал» – зачем Флорентино Пересу футболист, опускающий руки при первых неудачах. «Бланкос» затащили третью Лигу чемпионов за счет того, что всегда боролись до конца и выходили на матчи со звериной уверенностью в себе. До льва Харри еще далеко, а забивать Панаме и Тунису ничуть не сложнее, чем «Вест Брому» и «Стоку» – уровень лишь в медиавнимании к этим голам.

Конечно, это общая проблема всех таргетменов. В 2k18 они играют на команду, притягивают высокие мячи, распределяют передачи парням из средней линии и отрабатывают в прессинге. Левандовский, Вернер, Жиру, Игуаин – все провалили ЧМ, если оценивать их чисто по голевой статистике. У кого-то из них были грамотные тренеры и игровые задачи, кто-то сам не вошел в форму, но никто не нашакалил пять мячей после группового этапа.

Харри Кейн, Англия, ЧМ-2018Getty Images

У Кейна получилось, и нужно воспринимать эти голы как единственный недостаток шикарного чемпионата – да, ивент запомнят в том числе по бомбардиру-неудачнику. Никто на здоровую голову не воспринимает Харри как претендента на «Золотой мяч» турнира, и дело вовсе не в проигрыше хорватам в полуфинале. В 2010-м Диего Форлан точно так же сенсационно втащил Уругвай в четверку лучших, но он не втянул голову в плечи при трудностях, а наоборот подтолкнул раскисших партнеров вперед.

Харри Кейн бьет локальные рекорды АПЛ, слышит о рекордных офферах из «Манчестер Юнайтед» и новом предназначении, но раз за разом остается в «Тоттенхэме» – команде, стоящей под настоящими грандами по тратам и результатам. Чемпионат мира стал для Кейна идеальным тестом на готовность к большому клубу и большим победам. Харри не готов к этим вызовам. Англия скажет ему спасибо за то, что он был частью сборной-полуфиналиста ЧМ, но для истории футболист будет на том же месте, что и Олег Саленко. Смешным исключением и недоразумением, который получил серьезный приз из-за ошибки в системе.

Бельгия – Англия – 2:0

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