Рио Фердинанд: «Дзюба мог бы стать звездой в АПЛ. Позвоните мне, я помогу ему хорошо устроиться»

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд поможет трансферу форварда «Зенита» Артема Дзюбы в английскую Премьер-лигу.

«Артем Дзюба мне очень понравился. Если бы я тренировал какую-нибудь команду, я определенно присмотрелся бы к этому нападающему. Против него очень сложно играть, он физически силен. В играх за сборную он всегда был нацелен на ворота, был очень агрессивен.

Мне кажется, если бы он попал в подходящую команду АПЛ, то мог бы стать там звездой. Какая у него стоимость? 10 миллионов евро? Позвоните мне, я помогу ему хорошо устроиться. Дзюба – хороший выбор для многих команд в Англии сейчас», – отметил Фердинанд в эфире канала «Россия 24».

На ЧМ-2018 Дзюба забил 3 мяча в 5 матчах.

Ранее Роберто Карлос заявил, что Дзюба мог бы заиграть в «Реале».

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