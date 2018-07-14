Эден Азар: «Лучший игрок ЧМ? Я бы отдал приз себе»

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар считает себя лучшим футболистом чемпионата мира-2018.

«Награду лучшего игрока турнира я бы отдал себе. Но, конечно, выбираю не я. Я думаю, приз отдадут кому-нибудь, кто вышел в финал», – приводит слова Азара Sport English.

На ЧМ-2018 сборная Бельгии заняла третье место, обыграв в матче за бронзу Англию (2:0). Азар забил в ворота англичан один из мячей.

Всего Эден записал на свой счет 3 мяча и 2 голевых передачи.

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