Дженнаро Гаттузо подозревают в отмывании денег через свиноферму, адвокат коуча отрицает обвинения

Главного тренера «Милана» Дженнаро Гаттузо подозревают в отмывании денег через свиноферму.

Как пишет Football Italia, Гаттузо владел 35% акций свинофермы Tre Olmi, базирующейся в Галларате и обанкротившейся в мае 2014 года. Дженнаро был миноритарным акционером компании с ноября 2011 года по декабрь 2013 года, то есть он оставил свиноферму за несколько месяцев до банкротства.

В список причастных к отмыванию денег попали 45 человек: восемь из них арестованы, семеро находятся под домашним арестом, а один – под стражей.

«Мистер Гаттузо никогда не играл важной роли в компании, а только владел долей акций», – отметил адвокат 45-летнего коуча.

В чемпионате Италии-2017/18 «Милан» занял шестое место.

По итогам чемпионата «Милан» попал в Лигу Европы, но клуб не выступит в европейском кубке из-за санкций УЕФА.

Будь в контакте со спортом