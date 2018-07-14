Гарет Саутгейт: «ЧМ в России прекрасно организован. Лучшего опыта просто не могло быть»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высоко оценил уровень организации чемпионата мира в России.

«Хочу поблагодарить всех. Нас великолепно приняли в России. Прекрасная организация, в каждом городе нас принимали очень тепло. Много говорили об отношениях между Россией и Англией, но на личном уровне я понял: лучшего опыта просто не могло быть.

Здесь все к нам относились хорошо, задавали правильные вопросы. Все британские журналисты чувствовали себя частью процесса. Мы прекрасно провели этот период, спасибо», – приводит слова Саутгейта Sports.ru.

На ЧМ-2018 сборная Англии заняла четвертое место.

В полуфинале англичане уступили хорватам (1:2), в матче за бронзу – бельгийцам (0:2).

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