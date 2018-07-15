Бельгийская компания пообещала клиентам по телевизору за 16 голов сборной на ЧМ. Она забила ровно 16

Бельгийская сеть по продаже электронных товаров Krëfel подарит жителям страны бесплатные телевизоры. Но не всем – а только тем, кто выполнил условия акция.

Перед чемпионатом мира Krëfel пообещала каждому клиенту, который купит телевизор с диагональю более 55 дюймов, возместить стоимость товара и его перевозки, если сборная Бельгии забьет на турнире больше 15 мячей. «Красные дьяволы» справились с задачей, и теперь 5 тысяч бельгийцев, принявших участие в акции, получат по бесплатному ТВ.

«Когда мы разрабатывали нашу акцию, то проанализировали различные риски при разных исходах матчей турнира. Мы решили уточнить, с какой долей вероятности сборная Бельгии сможет забить от 10 до 21 мячей. В итоге мы сошлись на том, что при 16 мячах у клиента есть возможность как выиграть, так и проиграть.

Британские страховщики согласились с нашими выводами и согласились заключить сделку. Никто не думал, что Панама и Тунис позволят бельгийцам забить столько голов», – отметил один из финансовых директоров Krëfel. Так что англичане не только уступили бельгийцам бронзу – они еще и купят им 5 тысяч телевизоров.

Всего на чемпионате мира Бельгия забила 16 мячей: 3 Панаме, 5 Тунису, 3 Японии, 2 Бразилии и 3 Англии (в двух матчах).

Британские страховщики раскошелятся на сумму от 2,5 до нескольких десятков млн евро. Это зависит от общей стоимости телевизоров, купленных бельгийцами.

Самый дешевый телевизор с диагональю в 55 дюймов стоит 499 евро, самые дорогие – более 4 тыс.

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