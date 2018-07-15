Getty Images
Владимир Путин: «Благодаря чемпионату мира рухнули мифы и предубеждения о России»
Все прошло по плану.
Президент РФ Владимир Путин считает, что чемпионат мира-2018 разрушил негативные стереотипы о России.
«Мы признательны за миллионы добрых слов, сказанных гостями чемпионата в адрес России и нашего народа; рады, что им понравилось его гостеприимство и открытость, природа, культура, традиции нашей большой страны. Мы рады, что наши гости все увидели своими глазами, что рухнули мифы и предубеждения.
И мы обязательно продумаем для болельщиков, полюбивших Россию, максимально комфортный визовый режим; обеспечим им возможность продолжить знакомство с нашей страной, тем более, что потенциал у этого знакомства неисчерпаем – настолько многогранна, самобытна и велика Россия, настолько открыты ее граждане для общения, дружбы, сотрудничества, реализации совместных проектов», – цитируют Путина «Вести».
- Чемпионат мира завершится сегодня, 15 июля.
- В финальном матче сыграют сборные Франции и Хорватии. Кто возьмет золото?