Getty Images

Владимир Путин: «Благодаря чемпионату мира рухнули мифы и предубеждения о России»

Путин: «Благодаря чемпионату мира рухнули мифы и предубеждения о России»
Eurosport

1 час назад

Все прошло по плану.

Президент РФ Владимир Путин считает, что чемпионат мира-2018 разрушил негативные стереотипы о России.

«Мы признательны за миллионы добрых слов, сказанных гостями чемпионата в адрес России и нашего народа; рады, что им понравилось его гостеприимство и открытость, природа, культура, традиции нашей большой страны. Мы рады, что наши гости все увидели своими глазами, что рухнули мифы и предубеждения.

И мы обязательно продумаем для болельщиков, полюбивших Россию, максимально комфортный визовый режим; обеспечим им возможность продолжить знакомство с нашей страной, тем более, что потенциал у этого знакомства неисчерпаем – настолько многогранна, самобытна и велика Россия, настолько открыты ее граждане для общения, дружбы, сотрудничества, реализации совместных проектов», – цитируют Путина «Вести».

  • Чемпионат мира завершится сегодня, 15 июля.
  • В финальном матче сыграют сборные Франции и Хорватии. Кто возьмет золото?

Будь в контакте со спортом

По теме

Чемпионат мира

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Джокович взял и не пустил Надаля в финал, потому что может

03:06
Популярные видео
Кербер обыграла Серену в финале и бухнулась на газон Центрального корта. Это было красиво
 628 просмотров3 ч
Ставки за 300. Франция повторит успех 20-летней давности, финал получится сухим
 785 просмотров7 ч
А еще вам может понравиться