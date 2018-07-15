Джанни Инфантино: «Забудьте хоккей и все зимние виды спорта. Россия чисто футбольная страна»

Президент ФИФА Джанни Инфантино выступил с речью на гала-концерте в Большом театре в честь закрытия ЧМ-2018.

«Дорогой президент Путин, дорогие друзья! Меня сейчас переполняют эмоции от нахождения в таком потрясающем месте – в Большом театре. Мне хочется сказать несколько слов. К сожалению, я пока не говорю по-русски, но обучусь, поскольку, как сказал президент, друзьям всегда рады в этой стране.

Мы обязательно вернемся. Сегодня мир – здесь. Накануне финала чемпионата мира, который пройдет на прекрасном стадионе «Лужники» в Москве, время сказать спасибо. Спасибо игрокам – главным актерам чемпионата мира, которые блистали на поле и наполняли нас прекрасными эмоциями. Спасибо тренерам, которые кричали и старались зарядить футболистов победным духом. Спасибо судьям, которые были превосходны и обеспечили турнир прозрачностью и честной конкуренцией. Сотням миллионов болельщиков по всему миру и сотням тысяч болельщиков, которые приехали в Россию со всех уголков планеты. Все болельщики с гордостью носили свои национальные цвета и праздновали это событие вместе с Россией.

Время сказать спасибо России. Спасибо большое, Россия! Спасибо российскому народу, спасибо всем волонтерам, всем, кто был причастен к тому, чтобы этот чемпионат мира имел невероятный успех. Просто взгляните на их улыбки в последний месяц, сегодня, завтра. Это лицо России.

Это лицо России, которую мы любим. Спасибо. В первую очередь хотел бы поблагодарить президента Путина. Спасибо вам большое. Спасибо за вашу приверженность, преданность, страсть. Без вас это все не было бы возможно. Уверен в этом. Спасибо. Поздравляю. Мы вместе проделали большую работу.

Думаю, в этой стране за последний месяц произошли два события, помимо чудесного футбола. Первое – Россия превратилась в настоящую футбольную страну. Забудьте хоккей, все зимние виды спорта, потому что сейчас это официально: Россия чисто футбольная страна. За это следует сказать спасибо игре сборной России – Черчесову, Акинфееву… Они подарили эмоции не только россиянам, а всем нам на стадионах и улицах, которые ликовали.

Второе изменение – это восприятие, которое есть у мира в отношении России. Свидетели здесь – здесь мир. И мир, более 4 миллиардов человек, следит за этим чемпионатом, смотрит на красоту этой страны, невероятно богатой в плане культуры и истории. Мы обнаружили это, мир узнал это. Мы за это признательны.

Все ингредиенты сложились в то, что этот чемпионат мира не просто стал величайшим шоу на планете, но и лучшим чемпионатом мира в истории. За это я хотел бы сказать искреннее спасибо. И хотел бы сказать в конце своей речи следующее. Вы поможете мне перенести Большой театр в «Лужники»? Россия, Россия, Россия!», – цитирует Инфантино «Чемпионат».

Финал ЧМ-2018 пройдет 15 июля.

В решающей игре встретятся Франция и Хорватия.

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