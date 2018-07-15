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Владимир Путин: «Благодарю Инафантино за веру в Россию как в страну, где держат слово»

Путин: «Благодарю Инафантино за веру в Россию как в страну, где держат слово»
Eurosport

1 час назад

Образцовая подготовка к ЧМ.

Президент России Владимир Путин обратился к главе ФИФА Джанни Инфантино.

«Хочу еще раз поблагодарить всех, кто принимал решения о проведении чемпионата мира в России, и лично господина Инфантино за возможность принять такое грандиозное событие. Хочу поблагодарить за доверие, которое, надеюсь, мы оправдали, за поддержку, которая была нам оказана в ходе подготовки, и главное, за вашу веру в Россию как в страну, где держат слово и уважают партнеров», – цитирует Путина «Спорт-Экспресс».

  • Чемпионат мира принимали 11 городов России.
  • Финал Франция – Хорватия пройдет в «Лужниках» 15 июля.

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