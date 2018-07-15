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Clarin: Хорхе Сампаоли получит 2 млн долларов за расторжении контракта

Clarin: Сампаоли получит 2 млн долларов за расторжении контракта
Eurosport

22 мин. назад

Худший тренер ЧМ все же покинет команду.

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли покинет свой пост.

Коуч и футбольная федерация Аргентины договорились о расторжении контракта. Сампаоли принял предложение организации через адвоката – специалист получит компенсацию в размере 2 миллионов долларов, сообщает Clarin.

  • Сампаоли возглавил сборную в июне 2017 года. Место на ЧМ-2018 «альбиселесте» гарантировали себе лишь в заключительном матче отбора.
  • Аргентина с трудом вышла из группы на чемпионате мира и проиграла в 1/8 финала Франции (3:4).

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