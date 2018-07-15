Нападающий сборной Хорватии Анте Ребич погасил кредиты всех жителей родной деревни

Хорватский нападающий Анте Ребич погасил кредиты жителей родной деревни, в которой проживает порядка 500 человек.

«Он вырос в небольшой деревне недалеко от Сплита. Никогда не забывал свои корни, хотя в 19 лет уехал в итальянскую «Фиорентину», – говорит его друг, партнер по молодежной сборной Хорватии Ловро Шиндик. А один раз Анте погасил кредиты всем жителям небольшого поселения, передает Vijesti.

Ребич на ЧМ-2018 отметился голом в ворота Аргентины.

Финал чемпионата с Францией хорваты сыграют 15 июля в «Лужниках».

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube