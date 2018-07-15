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Нападающий сборной Хорватии Анте Ребич погасил кредиты всех жителей родной деревни

Ребич погасил кредиты всех жителей родной деревни
Eurosport

45 мин. назад

Заслуженный респект.

Хорватский нападающий Анте Ребич погасил кредиты жителей родной деревни, в которой проживает порядка 500 человек.

«Он вырос в небольшой деревне недалеко от Сплита. Никогда не забывал свои корни, хотя в 19 лет уехал в итальянскую «Фиорентину», – говорит его друг, партнер по молодежной сборной Хорватии Ловро Шиндик. А один раз Анте погасил кредиты всем жителям небольшого поселения, передает Vijesti.

  • Ребич на ЧМ-2018 отметился голом в ворота Аргентины.
  • Финал чемпионата с Францией хорваты сыграют 15 июля в «Лужниках».

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