twitter

«Почему мундиаль в гомофобной стране?» В Питере опять испортили граффити со Станиславом Черчесовым

«Почему мундиаль в гомофобной стране?» В Питере опять испортили граффити с Черчесовым
Eurosport

54 мин. назад

Обидно за искусство.

В Санкт-Петербурге опять испортили знаменитое граффити с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

Если в первый раз коучу «отрезали» палец, то сейчас написали красным баллончиком поверх рисунка: «Почему мундиаль в гомофобной стране?».

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube

По теме

Чемпионат мира

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Просмотр в «Челси», восхищение Роналду и еще 3 шаолиньских факта о Мбаппе

02:41
Популярные видео
Сила расстановки. Погба и Модрич решат, кто станет лучшей командой в России
1 008 просмотров2 ч
«Ред Буллз» прошляпили 2 гола, но собрались и совершили грандиозный камбэк против «Канзас-Сити»
 289 просмотров4 ч
А еще вам может понравиться