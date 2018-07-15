«Почему мундиаль в гомофобной стране?» В Питере опять испортили граффити со Станиславом Черчесовым

В Санкт-Петербурге опять испортили знаменитое граффити с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

Если в первый раз коучу «отрезали» палец, то сейчас написали красным баллончиком поверх рисунка: «Почему мундиаль в гомофобной стране?».

После первого акта вандализма создатели граффити полностью закрасили изображение Черчесова и сделали новое в другой позе. А что сделает Станислав Саламович со сборной в новом цикле?

Как будут убирать надпись на этот раз пока неизвестно.

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