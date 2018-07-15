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Чемпион мира-2002 Кафу: «Часто в погоне за личной славой бразильцы забывают о командных целях»

Кафу: «Часто в погоне за личной славой бразильцы забывают о командных целях»
Eurosport

38 мин. назад

Булыжник в сторону кое-кого.

Чемпион мира-2002 в составе сборной Бразилии Кафу прокомментировал неудачное выступление «селесао» на чемпионате мира в России.

«Мы все ожидали увидеть Бразилию в финале как минимум. Произошло что-то ужасное, поэтому сборная сыграла хуже, чем хотелось бы болельщикам. Часто в погоне за личной славой мы забываем о командных целях. И такое часто происходит в самый главный момент.

Замечу, что после ЧМ-2014 в Бразилии наша сборная прилично изменилась, что также повлияло на результат, но ни в коем случае не служит оправданием. Если говорить очень грубо, то нас обыграла тактически более подготовленная и эмоционально более настроенная команда.

Я люблю спорт за то, что суперзвезд всегда будут критиковать больше, чем всех остальных. И это очень хорошо. Мы всегда ждем от таких людей самого позитивного настроя, самой большой радости, самой красивой игры. К сожалению, Неймар сыграл ниже своего уровня и ниже того, что ожидалось. Поэтому в нем немного разочаровались. И это нормально.

Я не могу ему советовать, так как мы играем на абсолютно разных позициях. К тому же в современном футболе все меняется так быстро, что загадывать стало абсолютно несерьезно. Знаю точно: он абсолютно выдающийся игрок, который еще долгие годы будет на слуху», – цитирует Кафу «Известия».

  • Сборная Бразилии проиграла в четвертьфинале Бельгии – 1:2.
  • Неймар на турнире забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

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