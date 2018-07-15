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Мбаппе, Гризманн, Модрич и Манджукич – все топы в стартовых составах на главный матч четырехлетия
22 потенциальных героя финала ЧМ.
Стали известны стартовые составы сборных Франции и Хорватии на финальный матч чемпионата мира.
Сборная Франции: Льорис – Павар, Варан, Умтити, Люка Эрнандес – Канте, Погба, Матюиди – Гризманн, Жиру, Мбаппе.
Сборная Хорватии: Субашич – Стринич, Ловрен, Вида, Врсалько – Перишич, Ракитич, Брозович, Модрич, Ребич – Манджукич.
- Финал пройдет на московском стадионе «Лужники».
- Начало игра 15 июня в 18:00 МСК.
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