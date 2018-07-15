Игроки сборной Германии рубились в FIFA и Fortnite по ночам – за это им отключили Wi-Fi

Во время чемпионата мира по футболу игроки сборной Германии до поздней ночи рубились в FIFA 18 и Fortnite. Представители Немецкого футбольного союза, находившиеся вместе со сборной, были вынуждены отключать Wi-Fi до утра, чтобы футболисты отдыхали, а не играли в PlayStation.

Об этом рассказал ирландский журналист Ронан Мерфи, информирует GoodGame.ru.

На ЧМ-2018 в России сборная Германии одержала лишь одну победу и завершила выступление на групповом этапе. Возможно, если бы немецкие футболисты были больше сконцентрированы на тренировках, футболе и отдыхе, турнир для сборной Германии продлился бы немного дольше.

Это не первый случай, когда представители национальных футбольных федераций ограничивали доступ игроков к развлечениям.

В 2006 году на чемпионате мира игрокам сборной Италии ограничивали доступ к функции pay per view. Итальянцы злоупотребляли просмотром кино для взрослых, но в итоге стали чемпионами мира.

Все-все-все главные истории в вашем телеграме