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Игроки сборной Германии рубились в FIFA и Fortnite по ночам – за это им отключили Wi-Fi

Игроки сборной Германии рубились в FIFA и Fortnite по ночам – за это им отключили Wi-Fi
Eurosport

1 час назадОбновлено 37 мин. назад

Вот в чем причина поражения.

Во время чемпионата мира по футболу игроки сборной Германии до поздней ночи рубились в FIFA 18 и Fortnite. Представители Немецкого футбольного союза, находившиеся вместе со сборной, были вынуждены отключать Wi-Fi до утра, чтобы футболисты отдыхали, а не играли в PlayStation.

Об этом рассказал ирландский журналист Ронан Мерфи, информирует GoodGame.ru.

На ЧМ-2018 в России сборная Германии одержала лишь одну победу и завершила выступление на групповом этапе. Возможно, если бы немецкие футболисты были больше сконцентрированы на тренировках, футболе и отдыхе, турнир для сборной Германии продлился бы немного дольше.

  • Это не первый случай, когда представители национальных футбольных федераций ограничивали доступ игроков к развлечениям.
  • В 2006 году на чемпионате мира игрокам сборной Италии ограничивали доступ к функции pay per view. Итальянцы злоупотребляли просмотром кино для взрослых, но в итоге стали чемпионами мира.

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