Getty Images
Игроки сборной Германии рубились в FIFA и Fortnite по ночам – за это им отключили Wi-Fi
Вот в чем причина поражения.
Во время чемпионата мира по футболу игроки сборной Германии до поздней ночи рубились в FIFA 18 и Fortnite. Представители Немецкого футбольного союза, находившиеся вместе со сборной, были вынуждены отключать Wi-Fi до утра, чтобы футболисты отдыхали, а не играли в PlayStation.
Об этом рассказал ирландский журналист Ронан Мерфи, информирует GoodGame.ru.
На ЧМ-2018 в России сборная Германии одержала лишь одну победу и завершила выступление на групповом этапе. Возможно, если бы немецкие футболисты были больше сконцентрированы на тренировках, футболе и отдыхе, турнир для сборной Германии продлился бы немного дольше.
- Это не первый случай, когда представители национальных футбольных федераций ограничивали доступ игроков к развлечениям.
- В 2006 году на чемпионате мира игрокам сборной Италии ограничивали доступ к функции pay per view. Итальянцы злоупотребляли просмотром кино для взрослых, но в итоге стали чемпионами мира.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте