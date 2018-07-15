«Романцев – плакса». Русский Никола Калинич, который тоже оборзел и не вышел на замену

Успех сборной Хорватии удивителен перевоплощением команды, лишь в последнем туре попавшей в стыковые матчи. Перед решающей игрой против Украины «шашечные» уволили главного тренера Чачича и назначили 51-летнего Далича, который с 2010 года работал в клубах с Ближнего Востока.

На команде сказался конфликт президента футбольной федерации Шукера с болельщиками – лучший бомбардир ЧМ-1998 считается креатурой бывшего главы загребского «Динамо» Зорана Мамича. Этот миллионер более 10 лет подкупал судей и делал деньги на трансферах футболистов. Особенно темной получилась история с продажей Луки Модрича в «Тоттенхэм». Лука сначала дал показания против Мамича, а потом от них отказался. За это его чуть ли не прокляли на родине.

Никола Калинич («Фиорентина»)Eurosport

Смена тренера перед ключевыми матчами – привычное для хорватов явление. В 2013-м накануне стыков главного тренера Игора Штимаца сменил Нико Ковач. Через два года за два тура до конца групповой стадии вместо Ковача был назначен Чачич. Самое удивительное, что такой подход работает. Он мобилизует игроков и открывает их лучшие качества. В таком эффекте холодного душа важно сплочение команды, а кто не принимает новые правила, становится инородным телом.

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Так произошло с Николой Калиничем. В матче первого тура группового этапа нападающий «Милан» отказался выйти на замену, и тренер отправил его домой. «Это не первый такой демарш Николы и даже не второй и не третий. Похоже, он не готов играть на чемпионате мира», – рассказал Далич. Учитывая отношение Николы к футболу и карьере, не удивительно, что он оказался лишним элементом.

После ухода из «Днепра» в 2015-м Калинич классно зажег в составе «Фиорентины» и заслужил контракт с «Миланом». Тогда ему и снесло крышу. Сначала он опроверг переход в состав «россонери», а уже через неделю целовал миланскую розу. Тиффози «фиалок» злопамятны – теперь хорвату страшно приезжать во Флоренцию даже на отдых.

МодричGetty Images

На «Сан-Сиро» игрока позвал Монтелла и ставил его в состав вплоть до увольнения – Калинич отблагодарил всего двумя голами за три месяца. Новый тренер Гаттузо не принял прохладное отношение Николы к тренировкам и упек в глубокий запас. «Я вообще не увидел какого-либо желания, поэтому не беру тебя в состав», – отчитал Дженнаро нападающего перед командой накануне игры с «Дженоа». В результате, в последних 11 матчах чемпионата Калинич всего трижды появлялся в основе, преимущественно выходя на замену. В этих матчах он не забил ни одного мяча. Теперь Калинич взбрыкнул в сборной и неизвестно, получит ли медаль ЧМ-2018.

Похожая история произошла в 1996-м в составе сборной России. Нападающий Сергей Кирьяков обиделся на тренера Олега Романцева и покинул Евро посреди турнира. «Считаю его не только слабым тренером, но и низким, подлым человеком, – признался Сергей в интервью «Спорт-Экспресс». – В сборной у Романцева было два прозвища – Кислый и Плакса. Как можно было, имея в сборной таких игроков, не сделать команду и не наладить микроклимат? Вместо этого Романцев сидел в одиночестве в номере – пил и курил. Он не выпустил меня на игру с Германией – для меня это стало личной трагедией».

Сергей КирьяковImago

В любой команде очень важен микроклимат, и каким бы они ни был, никто не имеет права его нарушать. Калинич и Кирьяков могли ненавидеть тренера, но отказавшись выйти на замену, подставили команду. Если не принимаешь идеи тренера, то есть два выхода: молча работать и ждать шанса или вовсе отказаться от поездки на турнир. Чемпионат мира или Европы – площадка, на которой слишком тонкие настройки, чтобы выставлять напоказ раздутое эго.

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