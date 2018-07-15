Министр спорта Белоруссии: «В Хорватии живет 4 млн человек, а у нас 10. Почему они на ЧМ, а мы нет?»

Министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук не понимает, почему футбольная сборная его страны не играет на чемпионатах мира.

«Смотришь чемпионат мира по футболу, который проходит в России, сидишь и думаешь: а почему наших футболистов там нет? На хорватов смотрим, за россиян болеем, за другие команды болеем. А у нас что, люди хуже? В Хорватии проживает 4 млн человек, а у нас почти 10. Так что, наша команда не могла бы представлять страну на чемпионате мира и достойно выступать? Могли бы, наверное.

Но где-то недорабатываем. Наши спортсмены в лыжах – то же самое. А вот фристайлисты на протяжении шести олимпийских циклов показывают такие хорошие результаты. В других видах спорта мы могли бы показывать такие же хорошие результаты», – приводит слова Ковальчука Sport.tut.by.

Сборная Белоруссии никогда не играла в финальных стадиях ЧМ и ЧЕ.

Чемпионат мира в России завершится сегодня, 15 июля.

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